Une personne a fait don anonymement d'une paire de Air Jordans rares à un refuge pour sans-abri. Les chaussures se sont avérées valoir des milliers d'euros.

Tout a commencé en avril, lorsqu'une paire de chaussures dorées a été déposée anonymement dans un collecteur de dons au foyer Burnside de la Portland Rescue Mission, a expliqué Erin Holcomb, directrice du ministère du personnel de l'organisation, à CNN.

C'est James Free, un ancien sans-abri qui fait partie du programme d'hébergement à long terme de l'organisation, qui a trouvé les chaussures. Ces chaussures à l'aspect unique ont été mises de côté car elles semblaient être en parfait état, a expliqué Erin Holcomb.

Une rapide recherche sur Google a révélé que les chaussures ressemblaient à une paire d'Air Jordans dorées portée par le réalisateur Spike Lee lors de la cérémonie des Oscars 2019, lorsqu'il a remporté son premier Oscar, selon M. Holcomb.

Nous nous sommes alors dit : "Wow, quelles superbes répliques"", a déclaré M. Holcomb. "Dans ma tête, je me suis dit que nous pourrions peut-être les vendre sur eBay pour 100 dollars en tant que répliques".

Mme Holcomb a décidé de les apporter à un magasin de baskets local, où elle a découvert que les chaussures faisaient partie d'une poignée de paires fabriquées en collaboration avec Lee pour le réalisateur et son cercle d'amis. Elles n'ont jamais été rendues publiques, a confirmé Sotheby's à CNN.

"J'ai été absolument choquée parce que je n'aurais jamais imaginé que ces chaussures auraient fini dans notre poubelle de dons. Mais j'étais évidemment ravi et stupéfait", a déclaré M. Holcomb.

Le propriétaire du magasin a proposé d'acheter les baskets sur-le-champ, mais Mme Holcomb a dit qu'elle y réfléchirait.

Elle s'est vite rendu compte qu'au moins une paire des autres chaussures spécialement fabriquées avait déjà été vendue aux enchères par Sotheby's. Elle a alors contacté la société mondiale de vente aux enchères. Elle a alors contacté la maison de vente aux enchères internationale, qui lui a dit qu'elle pensait que les chaussures étaient parfaites pour une vente aux enchères de baskets à la fin de l'année.

"Ils ont proposé de renoncer à leurs frais de vente", explique Mme Holcomb, afin que tous les bénéfices soient reversés à l'organisation.

Elle a pris contact avec le créateur, Tinker Hatfield, qui a accepté de faire don d'une planche de conception inédite utilisée dans le cadre de sa collaboration avec Lee, ainsi que d'une boîte de remplacement pour les chaussures. Hatfield, un habitant de Portland, s'est même rendu à la Mission pour dédicacer les souvenirs un jour avant que Holcomb ne s'envole pour Manhattan afin de rendre les chaussures en personne.

Une date de vente aux enchères a été fixée et Sotheby's a estimé que les chaussures se vendraient entre 15 000 et 20 000 dollars.

Dans une déclaration à CNN, Sotheby's a expliqué ce qui rendait cette paire de chaussures si spéciale, même si elle n'avait pas été portée par Lee.

"Avec sa production limitée et son design unique, couplé à la signature de Tinker sur la boîte et la preuve de design, ces baskets sont un véritable objet de collection", a déclaré Eric LiBassi, spécialiste du département Streetwear et objets de collection modernes de Sotheby's à New York, dans le communiqué.

"Cette paire est l'une des rares paires fabriquées. Elle aurait été réservée à Spike et à quelques autres membres de son équipe", a précisé Eric LiBassi. "Spike et Tinker ont travaillé pour produire une version colorée afin de commémorer sa nomination aux Oscars pour le film BlacKkKlansman. Un colorway est un terme utilisé par les designers pour désigner une combinaison de couleurs.

Le 18 décembre, plus d'un mois après que M. Holcomb a remis les chaussures, la vente aux enchères a été lancée et la Rescue Mission a organisé une soirée de surveillance.

Les chaussures ont été vendues pour 50 800 dollars.

"Il y a eu des tonnes d'applaudissements, d'acclamations, d'embrassades. Les gens étaient vraiment ravis, on leur donnait des high five, c'était juste un moment agréable de voir cette histoire extraordinaire arriver à une très belle conclusion", a déclaré M. Holcomb.

"C'est remarquable de voir comment tout cela est arrivé, j'ai de la chance d'en faire partie", a déclaré M. Free dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la Mission après la clôture de la vente aux enchères. "Cela va permettre de venir en aide à tant de personnes, de tant de façons différentes, alors merci beaucoup pour cette opportunité".

L'origine des chaussures et la personne qui les a achetées restent un mystère, pour lequel le personnel de la Mission de sauvetage de Portland se dit très reconnaissant.

"Qui que ce soit qui les ait achetées, je pense que cela a vraiment créé une belle fin à une histoire extraordinaire et nous sommes très reconnaissants à la personne qui les a données, qui qu'elle soit. Elle a pris le risque de nous confier ces chaussures", a déclaré M. Holcomb.

Le produit de la vente aux enchères sera reversé au refuge de Burnside où les chaussures ont été trouvées, a précisé M. Holcomb.

"Cela nous permet d'augmenter notre capacité à fournir des repas, des abris pour la nuit et les services essentiels que nous offrons là-bas. Ce don nous permet d'obtenir un grand nombre de repas, ce qui est énorme", a déclaré M. Holcomb. "C'est la période de l'année où nous sommes le plus occupés, et nos services sont très demandés en ce moment.

L'organisation reçoit chaque année plus de 130 000 livres de vêtements, qui vont tous à des personnes dans le besoin - les chaussures Air Jordan en or étant une rare exception - a déclaré M. Holcomb.

"Nous ne pourrions pas garder nos portes ouvertes sans les nombreuses personnes qui font des dons plus modestes mais essentiels pour nous permettre de continuer à servir les gens ici", a-t-elle déclaré. "Ces chaussures y contribuent, mais le plus important, à mon avis, c'est vraiment la générosité de notre communauté".

