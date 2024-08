- Une personnalité se transforme en une entreprise musicale

Le musicien allemand à succès Felix Jaehn, connu pour ses talents de DJ, a connu un bond important dans sa carrière musicale en 2015. Accompagné de nombreux tubes et réalisations professionnelles, cet artiste, qui se fait désormais appeler Fee, a également entrepris un voyage personnel au fil des ans, comme il l'a annoncé en avril 2024.

De réunions de village à des scènes internationales

Dans une interview sur "Sweet and Spicy" en avril 2024, Fee a partagé ses débuts : "J'ai commencé à jouer de la musique aux anniversaires de mes amis vers 15 ou 16 ans. À l'époque, j'apportais simplement une playlist, les services de streaming n'existaient pas encore. J'y prenais plaisir et j'ai finalement investi dans mon premier contrôleur." Né à Hambourg, Jaehn a formé un duo de DJ avec trois amis et son frère, se produisant à des fêtes locales, événements de village et mariages en Allemagne du Nord.

Après ses études, Jaehn a déménagé à Londres pour un an, s'immergeant dans la production musicale, distribuant des mixtapes, lançant un canal SoundCloud et remixant des chansons sans permission. Son premier remix combinait "Fix You" de Coldplay et "Another Love" de Tom Odell. Les efforts de Jaehn ont porté leurs fruits en 2015. Son remix de "Cheerleader" (n°1 dans 55 pays) et sa cover de "Ain't Nobody (Loves Me Better)" (n°1 dans 36 pays) ont connu un succès mondial. Cette dernière a été désignée comme le tube de l'été en Allemagne. Jaehn a ensuite collaboré avec des artistes tels que Mark Forster, Herbert Groenemeyer, Vize, Robin Schulz, Ray Dalton, Calum Scott, Katja Krasavice et Leony. Ses performances se sont étendues à de grands festivals comme Tomorrowland et Parookaville.

Un voyage de découverte de soi

Après son ascension musicale, Jaehn a évité de discuter publiquement de son orientation sexuelle. "J'étais également en train de questionner mon identité", a reconnu Jaehn sur "Sweet and Spicy". "Dans une société hétéronormée, les gens font simplement des assumptions."

En 2018, Jaehn a révélé son orientation sexuelle au "ZEITmagazin". Un "conflit" antérieur l'avait empêché de s'engager dans une relation sérieuse. "Parfois, j'étais attiré par des femmes, parfois par des hommes", a-t-il expliqué, espérant découvrir ses vrais sentiments un jour. À l'époque, Jaehn s'identifiait comme bisexuel.

Jaehn a reconnu son acceptation de soi dans sa musique en 2019. "J'ai écrit une chanson très chère à mon cœur - 'Love on Myself'", a partagé Jaehn avec "EDM Den". "Il s'agit d'amour-propre et d'acceptation de soi. Dans le passé, cela a été une bataille difficile, comme le suggèrent les paroles. Je suis reconnaissant que ce combat ne fasse plus partie de ma vie et que je puisse partager mon optimisme et mon histoire avec le monde, en espérant inspirer les autres à s'aimer et à regarder en eux-mêmes, plutôt que de chercher la validation ailleurs."

Au sujet de son album "Breathe" de 2021, Jaehn a parlé de son voyage de découverte de soi et de son processus de guérison. "J'ai acquis une conscience de soi. J'ai surmonté mes crises de panique et mon anxiété", a déclaré Jaehn dans une interview de septembre 2021 avec spot on news. "J'ai enlevé le masque de ma tête, j'observe le monde avec une clarté cristalline, ma perspective a changé. Maintenant, je suis une personne plus détendue et satisfaite." La méditation, un séjour dans un monastère et la thérapie ont aidé sa guérison. "Depuis que j'ai lutté contre des problèmes de santé mentale graves, j'ai été obligé de chercher des réponses. Despite the hardships, I'm grateful for that period. I'm still young, but I've spent significant time reflecting and finding my center. Now I wake up every day with joy, shaping my life."

Renaissance d'un nom et d'un projet musical

Depuis 2023, le lauréat de multiples prix "Best Dance Act" 1 Live Krone et un prestigieux prix Bambi a adopté une nouvelle personnalité sur les réseaux sociaux. Dans une interview de septembre 2023 avec le magazine "Faces", Jaehn a déclaré : "J'ai découvert une nouvelle facette de moi-même. J'ai attendu d'avoir 28 ans pour oser exprimer cette partie de moi-même, car on m'a appris et conditionné que ce style était 'féminin' et je croyais que je ne pouvais pas faire une telle chose en tant qu'homme." Cependant, Jaehn continue d'embrasser cette expression, se sentant confiant dans sa décision. "Je suis conscient que le risque d'être harcelé ou même blessé augmente maintenant que la société peut facilement m'identifier comme queer." En défendant la compréhension et la sensibilisation, Jaehn exprime ses préoccupations concernant le racisme, le sexisme et l'homophobie. "Malheureusement, tout le monde ne se sent pas en sécurité pour assister à des clubs et des festivals. C'est quelque chose que je réfléchis vraiment et que j'essaie d'éduquer pour contribuer à un changement positif."**

Message inspirant de Fee sur Instagram

En juin 2023, Fee a publié sur Instagram : "C'est libérateur de se défaire des normes sociales qui ne me conviennent pas, et tout aussi inspirant de savoir que nous, en tant que collectif, pouvons façonner un monde qui accueille tout le monde. Sois simplement toi-même, tant que tu laisses les autres vivre heureux et librement."

En avril 2024, Jaehn a discuté de leur propre pansexualité en tant qu'orientation sexuelle, où les individus ne categorisent pas initialement en fonction du genre ou de l'identité de genre, lors de l'émission "Sweet and Spicy". Ils ont élaboré sur l'origine de leur nom actuel, Fee, en déclarant : "Je m'identifie comme non-binaire et je préfère un nom neutre en genre, c'est pourquoi c'est Fee." Leur projet musical continuera sous le nom de Felix Jaehn, mais ils encouragent les fans à utiliser Fee lorsqu'ils discutent avec eux. Le nom de l'artiste s'est transformé en une persona, une figure publique, selon la réflexion de Jaehn. "Je peux séparer le professionnel du personnel. Mon persona est honnête et authentique, mais pas tout de moi doit être communiqué, et j'ai d'autres projets aussi." Les pronoms préférés de Fee sont "dey/den", ou les fans peuvent simplement utiliser le nom comme signe de respect.

Comment les gens ont-ils réagi à la nouvelle apparence de Jaehn ? Jaehn a révélé lors de l'interview "Sweet and Savory" qu'ils avaient perdu plusieurs centaines d'abonnés avec chaque publication depuis qu'ils ont adopté des expressions plus féminines et fait des déclarations politiques. Heureusement, cela a entraîné une diminution des trolls et des commentaires haineux. "Je suis reconnaissant car ils n'ont pas leur place à mes concerts. Alors, qu'ils peuvent simplement partir." L'industrie musicale lutte encore avec la toxicité masculine, mais Jaehn s'efforce de "pousser et utiliser la plateforme pour soutenir les autres" et, par exemple, en fondant une maison de disque, de tracer la voie pour les amis queer. "Je suis en train de trouver ma place dans la scène et je m'épanouis." Lorsque nécessaire, Jaehn se retire dans la "bulle gauchiste queer-féministe" pour se ressourcer et grandir.

Felix Jaehn prend une pause pour récupérer

La veille de ses 30 ans, Jaehn a partagé une publication Instagram émouvante : ils luttaient contre un distress interne qui n'est devenu apparent qu'après avoir cherché de l'aide professionnelle. Par conséquent, le DJ a annoncé qu'ils étaient actuellement "trop exposés pour performer". Tous les concerts à venir ont été temporairement suspendus. "C'est l'heure de se reposer. C'est l'heure de guérir."

