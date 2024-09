Une personnalité politique française démissionne.

Un homme politique français est accusé d'avoir drogué un député avec de la MDMA. Il a réussi à partir avant que les choses ne s'aggravent. Suite à de nouvelles preuves, l'accusé a démissionné de ses responsabilités parlementaires, mais conserve son poste de sénateur. Le sénateur Joel Guerriau, associé à un cercle politique, a confirmé cette nouvelle à Paris un mercredi soir. Il a nié les allégations mais a préféré ne pas perturber la tranquillité du Sénat.

Il a été rapporté précédemment que l'homme, âgé de 66 ans, avait effectué des recherches sur "drogues et viol", "effets de la MDMA" et "vente de MDMA" sur le web quelques jours avant l'incident en question. Ces découvertes proviennent de son appareil mobile, selon des sources judiciaires. Ces recherches contredisent les affirmations précédentes du sénateur, selon lesquelles il avait obtenu un "agent stimulant" pour soulager son stress et la perte de son chat. La substance a été accidentellement ajoutée à une coupe de champagne et servie à la députée Sandrine Josso.

Guerriau avait invité Josso, 49 ans, à son appartement en novembre 2023 pour célébrer sa réélection. Josso a par la suite raconté que son hôte insistait pour boire rapidement. Il a également allumé et éteint les lumières par intermittence et manipulé un petit sac blanc dans la cuisine. Après avoir ingéré le champagne, elle a ressenti un malaise extrême et a quitté l'appartement, déclarant plus tard qu'elle avait "échappé à la situation". Des niveaux élevés de MDMA ont été identifiés dans son sang, bien plus élevés que ceux généralement consommés pour un effet positif.

Les avocats de Guerriau ont annoncé son intention de s'adresser au système de justice mardi. Simultanément, il a été expulsé de son parti politique, Horizons, fondé par l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. Guerriau, sénateur depuis 2022, a occupé des postes importants dans divers banques et a été maire d'une petite ville sur la Loire pendant de nombreuses années.

Josso a partagé son histoire dans de nombreuses interviews pour encourager le débat sur la question de l'utilisation de drogues

