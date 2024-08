- Une performance radiante en or

Heidi Klum (51 ans) est de retour au travail : La quinquagénaire a posé mardi soir avant le direct de l'émission de talents américaine "America's Got Talent", bronzée et radieuse face aux photographes. C'est le premier direct de l'émission de talents et le lancement des quarts de finale. Klum siège notamment aux côtés de la star de "Modern Family", Sofía Vergara (52 ans), dans le jury.

Apparition dorée de la tête aux pieds

Avec sa robe mini dorée et sa cape assortie, l'épouse de Tom Kaulitz (34 ans) avait l'air d'un gladiateur glamour. Les volants rouges sur la jupe plissée apportaient une touche de couleur.

Même les accessoires étaient tous en or. Ses talons aiguilles à talon mega mettaient en valeur les jambes de Klum. Un collier multi-rangs avec des médaillons en forme de cœur et des bracelets étincelants mettaient encore plus en valeur son bronzage.

Vacances avec Tom Kaulitz

Le mannequin maman a passé les deux dernières semaines avec son mari Tom Kaulitz sur l'île des Caraïbes de Saint-Barth. Elle a partagé ses vacances romantiques avec ses fans grâce à des instantanés réguliers. Cela incluait de nombreuses photos et séquences en bikini révélateur ou même complètement topless. Seuls ses longs cheveux blonds ou ses mains couvraient les parties essentielles. "C'est vraiment l'été. On capture tout", a commenté Klum entre autres sur les instantanés pris par Tom Kaulitz.

Le couple a célébré une anniversaire spécial au début août. Le 3 août 2019, le mannequin et le musicien de Tokio Hotel ont échangé leurs vœux sur le yacht "Christina O." face au magnifique paysage de Capri. La véritable cérémonie de mariage est censée avoir eu lieu en février.

Le couple a également passé leur cinquième anniversaire de mariage ensemble sur la plage. "On célèbre aujourd'hui et tous les jours notre amour. Joyeux anniversaire", a commenté Klum sur une séquence la montrant allongée sur la plage avec sa tête sur le dos de son mari.

