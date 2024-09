Une peine rare et sévère infligée à un adolescent pour avoir tué sa mère et son frère

À Magdeburg, un adolescent de 18 ans a été présenté devant la justice pour le meurtre brutal de sa mère et de l'un de ses frères dans la nuit. Ses trois autres frères et sœurs ont également été visés dans une tentative infructueuse de mettre fin à leurs jours. La cour, reconnaissant la gravité des crimes, a prononcé une peine pour mineurs supérieure à la limite habituelle de dix ans, soit deux ans et demi de prison.

Le procès, tenu à huis clos en raison de la nature délicate de l'affaire, a vu le tribunal régional imposer une peine plus sévère que celle prévue par la loi sur les mineurs. La loi prévoit un maximum de dix ans dans de tels cas, mais compte tenu de la gravité du crime - le meurtre -, la peine peut aller jusqu'à quinze ans.

Selon l'accusation, l'incident s'est produit en mars, l'adolescent de 18 ans ayant utilisé un couteau de cuisine pour prendre la vie de sa mère et de son frère. L'accusé était également accusé d'avoir tenté de blesser ses trois autres frères et sœurs qui se trouvaient dans le même appartement, les attaquant pendant leur sommeil.

Le mobile, selon les rapports, était le sentiment croissant de rancœur de l'accusé face au manque d'espace personnel dans le logement partagé.

L'accusé a été maintenu en détention depuis l'incident et les détails du verdict, notamment en tenant compte de l'âge et du traumatisme de l'une des victimes, ont été gardés secrets.

Les chefs d'accusation portés contre l'adolescent de 18 ans comprenaient non seulement le meurtre, mais aussi la tentative de meurtre sur ses autres frères et sœurs. despite the Juvenile Court Act limiting the sentence to ten years, the court acknowledged the seriousness of the murder and manslaughter charges, leading to a harsher sentence.

Lire aussi: