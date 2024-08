- Une peine de prison prolongée est prononcée pour un incident mortel.

La femme est condamnée à cinq ans et neuf mois de prison pour avoir prétendument poignardé son petit ami jusqu'à la mort avec un couteau de cuisine lors d'une violente dispute, comme décidé par le tribunal régional de Frankenthal. Les autorités ont confirmé la sentence pour homicide volontaire, selon un représentant de la justice. Le tribunal a écarté la possibilité de légitime défense. Compte tenu de l'état de la défenderesse, le tribunal a reconnu sa capacité réduite à prendre des décisions rationnelles. Cependant, le verdict n'est pas encore définitif.

La responsabilité réduite reconnue par le tribunal découle des conclusions d'un expert. L'expert a examiné la situation et a conclu que la défenderesse était sous l'influence d'une "intensité émotionnelle combinée à un mélange d'alcool, de marijuana et de médicaments" au moment des faits, qui se sont déroulés dans son appartement à Neustadt/Weinstraße en janvier. Ainsi, sa responsabilité réduite est une possibilité.

Le rapport de l'expert a été soumis à la Commission pour examen supplémentaire dans l'affaire de la défenderesse. Despite her reduced responsibility, The Commission will decide if the five-year and nine-month sentence should stand as final.

Lire aussi: