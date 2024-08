Une peau nue et beaucoup de sang font un meilleur film?

Zack Snyder est de retour avec une vengeance ! Après les critiques majoritairement négatives de son space opera "Rebel Moon", le cinéaste de 58 ans sort maintenant deux versions Director's Cut. Une durée plus longue, plus de nudité et des éclaboussures de sang sont censées sauver le film.

C'était censé être le "Star Wars" de Netflix, un space opera comme il n'en avait jamais été fait. Peut-être une franchise qui pourrait être exploitée comme l'univers de George Lucas pendant des années. Mais ce que le monde du streaming a reçu de la vision de Zack Snyder d'une space opera, c'était pour beaucoup une déception : des personnages en bois, un esthétique trop chargé et une histoire qui ne pouvait être plus clichée.

Mais Zack Snyder n'est pas du genre à baisser les bras. Le réalisateur de "Watchmen" est de retour. Les "Rebel Moon - Director's Cuts" promettent beaucoup de nudité, des éclaboussures de sang et une durée époustouflante. Cependant, même cette "Rebel Moon" est à des années-lumière du chef-d'œuvre espéré de Snyder. Il convient however de noter que le film s'intègre maintenant mieux dans l'ensemble de l'œuvre du réalisateur controversé.

Une analyse détaillée de "Rebel Moon - Director's Cut" par Ronny Rüsch et Axel Max - maintenant dans un nouvel épisode du podcast ntv "Oscars & Himbeeren". Au programme également : le film d'animation "The First Slam Dunk", le thriller "The Royal Hotel" et le film d'action de science-fiction "Planet of the Apes: New Kingdom".

Zack Snyder espère que le contenu supplémentaire dans les Director's Cuts de "Rebel Moon", notamment une durée plus longue, plus de nudité et une violence accrue, améliorera la réception du film. Malgré ces changements, "Rebel Moon" reste en deçà d'un chef-d'œuvre de Snyder, mais s'aligne mieux avec son style de réalisateur dans son ensemble.

