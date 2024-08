Une passagère meurt sur un bateau viking

Une aventure qui tourne au tragique : une femme de 29 ans a connu une fin tragique lors d'une expédition audacieuse des îles Féroé à la Norvège à bord d'une réplique de navire viking. Selon les services de sauvetage norvégiens du sud, le navire a chaviré au large de Stad sur la côte ouest, et les eaux ouvertes ont coûté la vie à la dame.

Heureusement, cinq membres d'équipage ont été secourus dans les eaux glacées et ont été rapportés en bonne santé. Cependant, les premiers rapports ont signalé un sixième membre manquant, déclenchant une opération de recherche.

Il a été confirmé plus tard que la personne manquante était une nationale américaine ou mexicaine vivant en Floride, qui a péri dans les eaux glacées. Son corps sans vie a été découvert le lendemain matin par un bateau de la garde côtière à peine à quelques centaines de mètres du navire chaviré, et elle a été déclarée morte sur les lieux.

L'équipe de six personnes avait entrepris l'aventure de naviguer et de ramer le long des près de 930 kilomètres entre les deux îles à bord de la réplique de navire viking "Naddoddur" dans le cadre du projet "Voyage viking".

Le skipper suisse et chef d'expédition Andy Fitze, accompagné de son équipe, étaient déterminés à faire revivre le monde captivant des Vikings et de l'histoire maritime. Le voyage était alimenté par la réplique de navire maritime, qui reposait uniquement sur les rames et les voiles, selon Local.fo des îles Féroé. L'équipage avait pris la mer depuis Tvøroyri sur l'île féroïenne de Suduroy ce week-end.

L'équipage de 6 personnes, y compris la femme norvégienne malheureuse, a commencé son voyage depuis Tvøroyri sur Suduroy. Despite the successful rescue of five crew members, the Norwegian navy confirmed the death of the Norwegian woman off the west coast of Stad.

Lire aussi: