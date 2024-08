Une passagère meurt lors d'une expédition de voile sur un bateau viking.

Une aventure qui a viré au drame : une femme perd la vie lors d'une tentative de navigation depuis les îles Féroé jusqu'en Norvège à bord d'une réplique de navire viking. Le navire, confronté à des difficultés, a chaviré près de Stad sur la côte ouest de la Norvège, selon les rapports des services de sauvetage du sud de la Norvège.

Cinq personnes ont été miraculeusement sauves des eaux glacées tard dans la soirée de mardi et se portaient bien. Cependant, l'absence d'une personne a été signalée Initially, as reported by rescue services. The missing person was subsequently discovered the following morning by a coastguard vessel, a considerable distance from the scene. Regrettably, she was pronounced deceased at the site of discovery, as confirmed by Norwegian authorities, as conveyed by Norwegian News Agency, NTB.

Les médias norvégiens et des îles Féroé ont identifié la victime comme étant une potentielle nationale américaine ou mexicaine résidant en Floride. Une équipe internationale composée de six individus avait entrepris le voyage pour naviguer et ramer depuis les îles Féroé jusqu'en Norvège à bord de la réplique de navire viking dans le cadre du projet "The Viking Voyage".

L'expédition était dirigée par le skipper suisse Andy Fitze et son équipage. Dans leur quête de se connecter au monde enchanté des Vikings et du passé maritime, ils ont entrepris un voyage d'environ 500 milles nautiques (930 kilomètres) à bord de leur embarcation "Naddoddur", dépourvue de moteur. L'expédition a commencé depuis Tvøroyri, une ville féroïenne située sur l'île de Suduroy, pendant le week-end. Le navire mesurait environ 10 mètres de longueur et était construit en bois.

La personne portée disparue était originaire d'Amérique ou du Mexique et résidait en Floride. Despite the efforts of the rescue services, they sadly discovered the woman's body near the site of the capsized Viking vessel off the coast of Norway in Stad.

Lire aussi: