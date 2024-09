- Une participation importante marque un succès remarquable à l'événement de loisirs de la LSB

Près de 35 000 invités et passionnés de sport ont assisté à l'événement sportif communautaire annuel organisé par le Landessportbund Berlin (LSB) au stade olympique. Ce chiffre a dépassé les records de fréquentation précédents, soulignant l'importance du sport à Berlin, en particulier son impact sur les familles. Ici, les membres de la famille s'adonnent à des activités partagées et s'amusent. Selon le président du LSB, Thomas Härtel, "Le sport a le pouvoir d'unir les gens."

Une multitude de clubs, d'organisations et d'institutions ont proposé plus de 150 activités vivantes et pratiques. Les activités axées sur l'inclusivité, telles que le Boccia, le basket-ball en fauteuil roulant et un parcours d'obstacles en fauteuil roulant, ont été particulièrement appréciées. Härtel a ajouté : "Si ces activités inspirent les enfants et les jeunes adultes à s'adonner à des activités physiques et à potentiellement rejoindre nos clubs à long terme, alors nous avons atteint notre objectif d'intégrer le sport dans leur vie quotidienne."

