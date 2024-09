Une participation importante aux élections en Saxe et en Thuringe

Considérées comme des "choix prédestinés" : Actuellement, des parlements régionaux frais sont choisis en Thuringe et en Saxe. Jusqu'à présent, quiconque plaide pour la démocratie ne peut pas trouver de fault avec les niveaux actuels de participation des électeurs. Cependant, un incident s'est produit dans un bureau de vote en Thuringe.

La participation des électeurs est attendue en hausse pour les élections régionales ayant lieu en Saxe et en Thuringe. À midi, 25,8 % des électeurs éligibles en Saxe avaient déjà voté, selon l'Office statistique de l'État de Kamenz. En 2019, ce chiffre était de 26,2 %. Cependant, le décompte provisoire des électeurs n'inclut pas les bulletins de vote par courrier. On prévoit que 24,6 % des électeurs éligibles voteront par courrier, contre 16,9 % en 2019.

La participation des électeurs était exceptionnellement élevée à Dresde et Leipzig. À Dresde, 57,5 % des électeurs éligibles avaient déjà voté à midi, comparé à 53,3 % dans la capitale de l'État à la même heure il y a cinq ans. À Leipzig, la participation des électeurs était de 52,5 %, notablement plus élevée que les 40,8 % observés en 2019. Les deux villes ont inclus les bulletins de vote par courrier dans leurs totaux. L'administration municipale de Chemnitz a révélé une participation des électeurs d'environ 33 %, en ne considérant que les bulletins de vote du jour. "Pour comparaison, nous avons révélé une participation des électeurs provisoire d'environ 32 % à la même heure lors de l'élection régionale précédente en 2019", a rapporté la ville.

En ce qui concerne les élections régionales en Thuringe, la participation des électeurs est roughly comparable à l'élection parlementaire précédente, selon le commissaire électoral de l'État. Environ 32 % des électeurs éligibles avaient voté dans les bureaux de vote à midi, sans inclure les bulletins de vote par courrier. During the Thuringia state election held in 2019, voter participation was 31.2%.

Ces chiffres indiquent également un intérêt plus fort pour l'élection régionale que pour les élections européennes et locales de cette année. En juin, le taux de participation des électeurs était de 24,3 % à la même heure.

Remue-ménage dans un bureau de vote en Thuringe

Selon l'Office électoral de Saxe, les élections se sont déroulées sans heurts le matin sans aucun incident signalé. Cependant, ce n'était pas le cas en Thuringe : Après une agitation dans un bureau de vote à Gera, un rapport a été déposé pour des menaces. Un homme portant un T-shirt de l'AfD est entré dans le bureau de vote pour voter le matin, a déclaré un porte-parole de la police. Le responsable du bureau de vote a ensuite demandé à l'homme de retirer le T-shirt, car la publicité pour les partis était interdite à l'intérieur du bureau de vote. Bien que l'homme ait obéi à la demande, il a menacé de "revenir" en sortant du bureau de vote, en exprimant son mécontentement quant à la manière dont il avait été traité.

La police a alors déposé un rapport et a averti l'homme. De plus, la police d'Erfurt enquête sur certains graffitis politiques ("Höcke est un nazi") près des bureaux de vote pendant la nuit pour vandalisme.

