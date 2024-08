- Une panne technique comme cause d'un incendie de remorque?

Un dysfonctionnement technique pourrait être à l'origine de l'incendie sur un camping près du Barleber See, au nord de Magdebourg. Lors de l'enquête sur les causes de l'incendie, des indices ont été sécurisés et des témoins ont été interrogés, a déclaré un porte-parole de la police. L'incendie a démarré à partir de l'une des trois caravanes incendiées. Un vieux réfrigérateur a été identifié comme une possible cause. Le Bureau d'enquête criminelle de l'État poursuit les investigations.

Actuellement, l'incendie criminel est considéré comme moins probable. Les caravanes et les hébergements étaient proches les uns des autres, a déclaré le porte-parole de la police. Trois caravanes ont été incendiées vendredi soir, et plusieurs autres ont été endommagées par la chaleur intense. Il n'y a eu aucun blessé.

