- Une panne d'équipement avant le tournage de la Super Coupe

Samedi soir, lors de la finale de la Supercoupe, la séance de tirs au but a dû avoir lieu du côté des supporters de Leverkusen en raison d'une caméra de but soi-disant en panne de l'autre côté du terrain. Un coup dur pour l'entraîneur de VfB Stuttgart, Sebastian Hoeneß, qui a finalement connu la défaite, commentant : "Il a simplement été décidé de la tenir du côté de Leverkusen parce qu'une caméra était en panne de l'autre côté. Oui, c'est dur pour nous." Bayer Leverkusen a réussi à égaliser dans les dernières minutes grâce à Patrik Schick, décrochant un match nul 2-2 avant de remporter la séance de tirs au but 4-3.

Pendant une longue période, VfB Stuttgart avait l'avantage dans le BayArena. L'attaquant de Stuttgart, Deniz Undav, a apporté un peu de lumière sur les circonstances étranges qui ont régné pendant la séance de tirs au but, déclarant : "Ils ont appelé pile ou face, avec notre capitaine Karazor voulant tirer face aux supporters de Stuttgart, mais l'arbitre a simplement mis fin à cela, révélant que la caméra cassée rendait une telle disposition impossible. Nous avons donc dû changer de côté."

Undav a souligné qu'un autre pile ou face n'était pas nécessaire, mais a ajouté : "Si ce qu'ils ont dit est vrai." Stuttgart a peut-être manqué l'occasion de prendre un avantage psychologique, mais Undav a maintenu : "Nous n'avons pas perdu à cause de ça, nous avons perdu parce qu'ils ont joué mieux. Mais quand même, quelque chose comme ça ne devrait pas arriver."

L'arbitre a annoncé que la séance de tirs au but était nécessaire en raison d'une caméra de but en panne du côté des supporters, entraînant un changement vers le ['Bloc de fans'] du côté de l'équipe adverse pour les penalties. Résultat, le capitaine de Stuttgart, Karazor, n'a pas pu tirer vers ses supporters à domicile.

