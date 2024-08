- Une panne de courant à Osnabrück fait que le zoo dépend de sources d'énergie de secours

Au cœur d'Osnabrück, une coupure de courant inattendue a touché plusieurs établissements, dont le zoo, un musée historique de la nature et le siège municipal. La cause a été retracée à midi, lorsqu'un câble du réseau à haute tension a été endommagé lors d'activités de construction dans le quartier de Schölerberg. Heureusement, cet incident n'a touché qu'un nombre minimal de logements résidentiels, et leurs alimentations ont été rapidement réacheminées, a déclaré un représentant des fournisseurs d'électricité de la ville.

Compte tenu que les bureaux municipaux servent également de centre de commandement commun pour la police et les services d'urgence, le bâtiment est équipé d'une source de secours. Dans l'optique de la continuité, les fournisseurs d'électricité de la ville ont proposé un générateur de rechange pour maintenir des éléments tels que la ventilation de l'aquarium et les mécanismes de sécurité des enclos pour les animaux. Il était prévu que la situation serait rétablie en fin d'après-midi.

La source de secours des bureaux municipaux a permis de maintenir des services essentiels tels que la ventilation de l'aquarium et les mécanismes de sécurité des enclos pour les animaux. Sans cet approvisionnement en énergie fiable, la perturbation pour les animaux du zoo aurait pu être plus grave.

