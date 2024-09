Une paire de soldats est décédée dans une attaque de missiles près d'Odessa.

12:28 Ukraine: Pont et Centre de Commandement DétruitL'armée ukrainienne affirme avoir réussi à détruire un pont construit par les Russes. L'emplacement précis du pont reste cependant inconnu selon le quartier général de l'état-major de l'armée. Il est rapporté que six points de concentration ennemis ont été ciblés par air ou à l'aide d'armes d'artillerie la veille. Outre le pont, un système d'artillerie a également été annihilé. Une autre frappe a été documentée sur un centre de commandement et de contrôle.

11:58 Femmes Ukrainiennes Débarrassent les Champs de MinesEn raison du conflit en cours entre les troupes ukrainiennes et les forces russes, il y a une importante perturbation de la main-d'œuvre, en particulier dans les secteurs traditionnellement masculins. Par conséquent, les femmes deviennent de plus en plus essentielles et nombreuses sont celles qui acquièrent de nouvelles compétences. Le correspondant étranger de ntv rend visite à plusieurs d'entre elles dans le sud-est du pays et à proximité de Kyiv.

11:25 Ischinger Prône l'Assouplissement des Restrictions sur les Armes pour l'UkraineL'ancien président de la Conférence de sécurité de Munich, Wolfgang Ischinger, soutient l'assouplissement des contraintes sur l'utilisation d'armes occidentales par l'Ukraine. "Ce serait plus transparent et moins fastidieux pour tout le monde si nous déclarions simplement : nous garantissons à l'Ukraine d'utiliser uniquement les systèmes d'armes que nous lui fournissons de manière conforme au droit international", a déclaré Ischinger au "Süddeutsche Zeitung". Cela signifierait que les hôpitaux ne seraient plus pris pour cibles, "ce que les Russes ont fait en continu". Seuls les objectifs militaires tels que les aéroports ou les bases de lancement pourraient être attaqués - y compris sur le sol russe, probablement pour prévenir les attaques à l'aide de missiles guidés.

10:53 Échanges de Prisonniers en Augmentation Apres l'Offensive de KurskLa fréquence croissante des échanges de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie ces dernières semaines est probablement attribuable à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk, selon les analystes. Depuis le début de l'offensive le 6 août, il y a eu trois tels échanges, aboutissant à un total de 267 prisonniers de chaque côté, selon l'Institut d'étude (ISW). En revanche, entre le 1er janvier et le 6 août, il n'y a eu que trois échanges de prisonniers - totalisant un peu plus de 400 Ukrainiens et Russes. Les officiels ukrainiens ont rapporté que l'incursion dans la région de Kursk a renforcé la position de négociation de l'Ukraine dans les échanges de prisonniers avec la Russie, le Kremlin ayant régulièrement rejeté les efforts de l'Ukraine pour négocier de tels échanges.

10:16 Les Britanniques: Les Russes Prolongent leur Avancée sur le Front EstLes forces russes continuent de progresser sur le front est de l'Ukraine, enregistrant des avancées graduelles dans la région de Wuhledar et au sud-est de la base de logistique de Pokrovsk, selon le ministère britannique de la Défense. Cependant, les Russes n'ont pas réussi à faire de progrès significatifs vers Pokrovsk elle-même au cours de la semaine dernière.

09:46 Ukraine Signale des Attaques de Drones et de MissilesL'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a lancé 14 attaques de drones pendant la nuit. Dix d'entre elles ont été neutralisées par la défense aérienne. De plus, un missile guidé a été intercepté. La Russie est également signalée avoir tiré deux missiles balistiques. L'armée de l'air n'a pas fourni d'informations sur le sort de ces missiles ni sur les pertes ou les dommages causés par les attaques. Les autorités de la région de Kharkiv ont rapporté des incendies dus au bombardement russe, ainsi que des dommages à plusieurs bâtiments dans la ville de Kharkiv.

09:10 Système de Paiement par Reconnaissance Faciale en Expansion dans les Métros Russes: les Défenseurs des Droits de l'Homme Voient des "Risques Substantiels"L'expansion d'un système de paiement par reconnaissance faciale dans les métros russes suscite l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme. Le système, appelé "Face Pay", est opérationnel à Moscou depuis trois ans et est maintenant introduit dans six autres villes, dont Kazan, où les passagers peuvent s'inscrire au système. Pour payer, ils regardent dans un appareil équipé d'une caméra à la barrière. Selon les médias russes, des plans sont également en cours pour proposer cette méthode dans tous les métros russes d'ici l'an prochain. Le réseau radio mentionne que, à Moscou, des caméras de rue ont été utilisées pour arrêter des suspects présumés participant à des manifestations critiques du gouvernement et des journalistes les couvrant. Andrei Fedorkov, un avocat représentant l'organisation russe des droits de l'homme Memorial interdite pour aider les prisonniers politiques, exprime des préoccupations quant à la possible mauvaise utilisation de "Face Pay", reconnaissant des "risques substantiels" et le considérant comme "un autre outil puissant de surveillance et de contrôle sur les citoyens".

Le spécialiste de la politique étrangère du SPD, Ralf Stegner, justifie sa participation prévue à une manifestation où Sahra Wagenknecht, fondatrice du parti BSW, est également attendue pour prendre la parole. Stegner précise qu'il participera de manière indépendante et exprime ses vues en tant que social-démocrate dans son discours. Il reconnaît que d'autres orateurs peuvent avoir des opinions opposées et que certains appels peuvent lui sembler contestables. " Tant que les extrémistes, les antisémites et les racistes sont exclus, je soutiens la liberté d'expression. " Le groupe "Never Again War - Posez les armes ", a appelé à une "manifestation nationale pour la paix" à Berlin le 3 octobre. La manifestation réclame des négociations pour un cessez-le-feu immédiat dans les conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza, ainsi qu'une interdiction de livraison d'armes à l'Ukraine, à Israël et à d'autres pays. La manifestation critique également la politique d'achat d'armes du gouvernement fédéral dirigé par les sociaux-démocrates. La manifestation a été critiquée, par exemple, par l'adjoint au ministre des Affaires étrangères du SPD, Michael Roth : "Le fait de ne pas qualifier la Russie et le Hamas de provocateurs de guerre est une honte." La députée européenne du FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a commenté la présence prévue de Stegner : "Cela nuira à votre parti et à votre gouvernement." Lire la suite ici.

Kharkiv a été cible d'une nouvelle vague d'attaques, selon les autorités ukrainiennes. Dans la nuit, la ville a été prise pour cible par les forces militaires russes, causant des dommages à un bâtiment hospitalier et déclenchant un incendie dans un établissement d'enseignement après une attaque de lance-roquettes. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Kharkiv, souvent touchée par des tirs d'artillerie, se trouve à environ 30 kilomètres de la frontière russe.

Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, l'offensive ukrainienne semble avoir un impact sur les forces russes. L'offensive a incité l'armée russe à déployer des unités de Ukraine dans la région de Kursk et à déployer de nouveaux soldats de Russie dans la région de Kursk au lieu de la ligne de front en Ukraine. Initialement, il y avait 11 000 soldats russes stationnés dans la région de Kursk, mais selon les estimations de l'armée ukrainienne, le nombre a augmenté à entre 30 000 et 45 000 soldats.

L'Ukraine a lancé la production d'obus d'artillerie de 155 mm, selon un responsable gouvernemental dans le journal ukrainien "Kyiv Independent". Oleksandr Kamyshin, ancien ministre de l'Industrie stratégique et actuel conseiller externe du président Volodymyr Zelensky, a déclaré que la production de défense avait augmenté sous sa direction et qu'elle triplerait d'ici la fin de l'année.

Le président américain Joe Biden prévoit de consacrer le reste de son mandat à améliorer la position de l'Ukraine dans son conflit avec la Russie, selon son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. S'exprimant lors de la conférence Yalta European Strategy (YES) à Kyiv, Sullivan a souligné l'intention de Biden de mettre l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour réussir pendant les quatre prochains mois.

Cinq anciens ministres de la Défense britanniques et l'ancien Premier ministre Boris Johnson appellent le leader du Labour Keir Starmer à autoriser l'utilisation de missiles à longue portée par l'Ukraine, selon un rapport du Sunday Times. Ils ont mis en garde Starmer contre les conséquences potentielles d'un

22:18 Scholz: L'agression russe envers l'Ukraine est "follement déraisonnable" Le chancelier allemand Olaf Scholz critique le président russe Vladimir Poutine pour mettre en danger l'avenir de la Russie par son agression contre l'Ukraine. "Ce conflit est insensé, même du point de vue de la Russie", a déclaré Scholz lors d'une interaction avec les citoyens à Prenzlau, dans le Brandebourg, en tant que membre du Bundestag allemand de l'SPD. Pour ses ambitions de pouvoir, Poutine envoie des milliers de soldats russes subir de graves blessures et des morts, mettant ainsi en danger les liens économiques de la Russie avec de nombreux pays dans le monde. Scholz a conclu : "L'Ukraine sortira avec une force militaire plus solide qu'auparavant". L'aide militaire de l'Allemagne à l'Ukraine se poursuivra pour protéger le pays envahi contre l'effondrement et empêcher le succès d'une violation flagrante des règles européennes. "Poutine met en danger l'avenir de la Russie", a souligné Scholz. Une résolution pacifique ne peut être atteinte que lorsque la Russie reconnaissance la souveraineté de l'Ukraine.

21:59 Vietnam en cours à Kursk : Résultats mitigés Les forces ukrainiennes font des avancées territoriales dans leur poussée vers la région russe de Kursk à l'ouest, tout en subissant des revers face aux contre-attaques russes. Le canal militaire pro-ukrainien Deep State rapporte trois nouveaux villages capturés. Cependant, les contre-attaques russes repoussent les troupes ukrainiennes près du village de Snagost. Une carte publiée par Deep State indique une percée significative dans les lignes de défense ukrainiennes. Ces allégations n'ont pas encore été indépendamment vérifiées. En août, les troupes ukrainiennes ont pénétré dans la région frontalière russe de Kursk, selon leurs comptes rendus, s'emparant d'environ 1 300 kilomètres carrés et de 100 villages, y compris la ville de Sudscha. Les analystes suggèrent des gains territoriaux plus modestes. Cette semaine, les forces russes ont lancé leur plus importante offensive pour chasser les troupes ukrainiennes.

21:18 États-Unis : Retards dans l'aide à l'Ukraine dus à "des logistiques complexes" Selon des officiels américains, les retards dans l'aide militaire à l'Ukraine sont attribuables à "des logistiques complexes". During a Yalta European Strategy (YES) conference video appearance in Kyiv, U.S. National Security Advisor Jake Sullivan maintains, "This isn't about a lack of political will, but the complex and difficult logistics needed to deliver this support to the frontline." Acknowledging the challenges Ukraine faces, Sullivan adds, "The U.S. must contribute more and do better." U.S. President Joe Biden is committed to utilizing his remaining term in office to position Ukraine optimally for victory. Biden and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy are scheduled to meet at the UN General Assembly in New York at the end of September.

19:51 Scholz : L'Allemagne va poursuivre les saboteurs du pipeline Nord Stream Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié l'acte de sabotage des tuyaux du pipeline Nord Stream dans la mer Baltique de "terroriste". Scholz entend poursuivre les responsables en Allemagne. During a citizens' dialogue as an SPD parliamentarian in Brandenburg's Prenzlau, Scholz announced, "I have made my decision: all security agencies and the Federal Public Prosecutor's Office will investigate this without prejudice. Nothing will be covered up." Scholz emphasized, "We aim to bring those responsible, if we can apprehend them, before a German court." Scholz also called it a "flagrant lie" that Germany's government renounced Russian natural gas. Gas flow was halted through the Nord Stream 1 pipeline by Russia. The ensuing price surge, state-capped prices, and search for alternative gas sources have cost Germany over 100 billion euros. Explosions on the pipeline occurred after Russia had already ceased to supply Western Europe through the Baltic Sea. In August, the Federal Public Prosecutor's Office issued the first arrest warrant against a Ukrainian citizen for the sabotage incident.

19:16 Les pays du G7 condamnent les armes iraniennes pour la Russie La livraison rapportée de roquettes par l'Iran à la Russie a suscité les vives critiques des principales économies du G7. Malgré les appels répétés pour mettre fin aux livraisons, l'Iran continue d'armer la Russie, exacerbant ainsi son soutien militaire au conflit contre l'Ukraine, comme indiqué dans une déclaration conjointe du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni, des États-Unis et du diplomate de l'Union européenne. La Russie utilise des armes iraniennes pour tuer des civils ukrainiens et attaquer l'infrastructure critique. Des rapports récents du Royaume-Uni et des États-Unis indiquent que la Russie a reçu des missiles balistiques de l'Iran. L'Iran nie ces allégations. "L'Iran doit cesser immédiatement de soutenir la guerre injustifiée et illégale de la Russie contre l'Ukraine et mettre fin à la livraison de missiles balistiques, de drones et de la technologie connexe qui constitue une menace pour le peuple ukrainien et la sécurité mondiale et européenne", déclare la déclaration de la présidence du G7 en Italie. "Nous restons déterminés à tenir l'Iran responsable de son soutien inacceptable à la guerre illégale de la Russie en Ukraine, qui mine la sécurité internationale". L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont déjà imposé de nouvelles sanctions à l'Iran, tandis que l'UE étudie des sanctions plus strictes. Lire la suite ici.

19:41 Poutine tourne la page de la liberté d'expressionDespite having ses critiques emprisonnés, le président russe Vladimir Poutine trouve amusant de parler de liberté d'expression et d'information. Dans un message vidéo aux participants au sommet des médias des pays du Brics à Moscou, Poutine a célébré le 120e anniversaire de l'agence de presse d'État russe TASS. Il a affirmé que "ce sont des temps cruciaux pour la multipolarité. La protection de l'intégrité de l'information est essentielle". Il a ajouté que la véritable liberté d'expression, qui accueille les points de vue divers, aide à trouver des solutions communes aux problèmes mondiaux. Selon lui, les médias contribuent à créer une vision équilibrée du monde en fournissant aux gens une perspective impartiale sur le monde. Malheureusement, la véritable liberté d'expression et l'indépendance des médias n'ont pas été une réalité en Russie depuis longtemps. Les médias indépendants ont été soumis à des interdictions, tandis que les critiques du gouvernement font face à la rigueur de la justice. TASS, l'agence de presse russe, a été créée en 1904, initialement sous différents noms. Aujourd'hui, c'est la plus grande agence de presse du pays, jouant le rôle de mégaphone du gouvernement.

19:20 Scholz dit "Nein" à la livraison de missiles TaurusLe chancelier allemand Olaf Scholz a rejeté l'idée d'envoyer des missiles à longue portée en Ukraine, maintenant ou à l'avenir, même si d'autres alliés se joignent à la partie. Scholz a rejeté la livraison de missiles de croisière Taurus, qui peuvent atteindre Moscou (environ 500 kilomètres), lors d'une séance de questions-réponses à Prenzlau, en Allemagne. Ses préoccupations portaient sur le potentiel de forte escalade. "J'ai dit non, et cette règle s'applique à tout autre armement à longue portée", a déclaré Scholz. "Cette situation reste inchangée, même si d'autres pays choisissent des voies différentes" (voir également l'entrée à 17:24). L'arme la plus longue portée que l'Allemagne a envoyée en Ukraine jusqu'à présent est le lanceur de missiles Mars II, capable de frapper des cibles à 84 kilomètres de distance.

