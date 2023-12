Une organisation juive demande l'interdiction à vie des supporters ayant fait le salut nazi.

Dimanche, Football Australia a annoncé qu'elle allait passer en revue toutes les séquences vidéo et les images à sa disposition de la finale de la Coupe d'Australie qui s'est déroulée samedi soir à Sydney, après qu'il a été largement rapporté que certains supporters avaient fait le "salut hitlérien".

Au Commbank Stadium, une foule presque record de 16 461 personnes a regardé le Macarthur FC battre Sydney United 58 2-0.

Mais le match a été entaché de "comportements antisociaux" et huit personnes ont été expulsées du stade pendant la finale, a déclaré Football Australia dans un communiqué.

Selon les médias australiens, certains supporters ont scandé et hué pendant la cérémonie Welcome To Country, une tradition indigène sacrée.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux semblent également montrer des saluts nazis effectués par certains supporters de Sydney United 58, un club fondé par des immigrés croates en 1958.

Football Australia, l'instance dirigeante du sport, a déclaré qu'elle discuterait avec Sydney United 58, avertissant que le club et les supporters individuels pourraient faire l'objet de sanctions.

Sydney United 58 n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de CNN.

Dans son communiqué, Football Australia a déclaré "condamner fermement les actions d'une petite minorité d'individus qui ont eu un comportement incompatible avec les valeurs de Football Australia et les attentes de la communauté au sens large".

Et d'ajouter : "Football Australia évalue aujourd'hui toutes les séquences et images disponibles de certains individus qui préoccupent notre organisation et l'ensemble de la communauté du football australien, y compris l'affichage du "salut hitlérien"".

L'instance dirigeante a déclaré qu'elle "travaillait en étroite collaboration" avec la direction du stade et la police de Nouvelle-Galles du Sud et qu'elle prendrait "des mesures fortes et rapides".

Darren Bark, directeur général du NSW Jewish Board of Deputies, a déclaré à CNN : "Ces symboles et saluts ignobles n'ont pas leur place dans la société australienne moderne. Ils représentent la manifestation ultime du mal - un mal qui a conduit au meurtre de millions de civils innocents pendant la Seconde Guerre mondiale, dont six millions de Juifs et des milliers de creuseurs australiens qui ont perdu la vie en luttant contre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale".

Il a ajouté que le conseil "demande instamment à l'instance dirigeante de prendre des mesures énergiques à l'encontre de tout supporter ayant participé à ces actes, y compris en imposant des interdictions à vie d'assister aux matches".

"Football Australia devrait également collaborer avec Sydney United pour lutter contre les opinions inquiétantes défendues par certains de ses supporters", a-t-il poursuivi.

Le bruit de la foule pendant le Welcome to Country, interprété par Erin Wilkins avant le match, "a atteint des niveaux inacceptables", a reconnu Football Australia.

"Nous regrettons que cela se soit produit et nous sommes en train d'examiner toutes les images et tous les sons disponibles afin d'analyser l'incident de manière plus approfondie", a déclaré Football Australia dans son communiqué.

"Football Australia a été en communication directe avec Erin Wilkins pendant et depuis le match et continuera à recevoir ses conseils et ceux du Football Australia National Indigenous Advisory Group sur cette question.

Craig Foster, ancien joueur de Sydney United et de l'équipe d'Australie, a tweeté : "Toutes les personnes impliquées doivent être tenues pour responsables, y compris le club.

Beau Busch et Kathryn Gill, co-directeurs généraux de Football Australia, ont déclaré dans un communiqué : "Sur le terrain, le match a reflété les valeurs universelles d'équité, de respect et de courage qui devraient définir notre sport. Malheureusement, dans les tribunes, ces valeurs ont volé en éclats".

Le communiqué ajoute : "Notre sport doit maintenant réagir et les joueurs sont déterminés à jouer un rôle important. Une réponse efficace ne sera pas élaborée en se concentrant sur la question de savoir si ces actes ont été commis par une minorité ou non".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com