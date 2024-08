- Une opération de police de grande envergure en mer Baltique

Suite à un tuyau, une importante opération de police a eu lieu sur la mer Baltique et dans la ville de Schleswig-Holstein de Grömitz. Le matin, la police de Rostock a rapporté qu'il y avait prétendument un engin explosif sur un bateau de plaisance sur la mer Baltique, en route de Kühlungsborn à la baie de Lübeck. La police a arrêté le bateau pour une inspection. Cependant, le tuyau n'a pas été confirmé.

Les propriétaires du bateau ont coopéré, selon le porte-parole de la police. Après l'inspection, les autorités ont rapidement écarté tout danger. Plus tôt, les "Lübecker Nachrichten" avaient rapporté cela.

Des forces spéciales ont été déployées

Dans le cadre de mesures préventives, la police a mis en place toutes les mesures nécessaires sur l'eau et sur la terre, car une situation dangerous ne pouvait pas être exclue Initially. Des forces spéciales ont également été appelées, a déclaré le porte-parole de la police. Des officiers de police étaient également présents dans le port de plaisance de Grömitz. Des unités du Bureau de police fluviale de l'État et du Bureau de police criminelle de l'État de Mecklembourg-Poméranie occidentale, ainsi que de la Police fédérale et de la Police de l'État de Schleswig-Holstein ont été impliquées dans l'opération.

Les forces spéciales ont été appelées pour aider la police en raison de l'incertitude initiale concernant la situation. Malgré l'importante opération de police, le tuyau concernant l'engin explosif s'est avéré infondé.

