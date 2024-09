Une œuvre inhabituelle de Magritte va battre le record de 95 millions de dollars aux enchères à New York.

À partir de 1954, "L'empire des lumières" est l'une des 27 œuvres où Magritte a exploré le concept de la lumière en peignant un ciel radieux au-dessus d'un paysage urbain sombre.

En 2022, une autre œuvre de la collection a failli battre le record de vente de Magritte, atteignant un montant étonnant de 59,4 millions de livres sterling (environ 79,7 millions de dollars) chez Sotheby's à Londres.

Cette peinture particulière fait partie de la collection de la défunte Mica Ertegun, une célèbre décoratrice d'intérieur mariée à Ahmet Ertegun, cofondateur d'Atlantic Records et passionné collectionneur d'art.

D'autres pièces notables prévues pour la vente de la collection de Mica comprennent des créations de renommés artistes tels que Joan Miró, David Hockney, et même un cliché Polaroid d'Andy Warhol de Mica elle-même.

Selon Max Carter, vice-président de Christie's pour l'art du 20ème et 21ème siècle, "de toutes les œuvres qu'elle possédait, 'L'empire des lumières' de Magritte est celle qui reflète le mieux la philosophie esthétique de Mica dans sa harmonie et sa subtilité". Considérée comme un emblème du surréalisme, la Magritte d'Ertegun est largement considérée comme la pièce la plus exquisite, la plus élaborée et la plus captivante de la série. Elle est parfaite aux yeux de Mica.

Une vente aux enchères spéciale de la collection de Mica est prévue pour le 19 novembre à New York, suivie d'enchères en journée et de deux ventes en ligne.

Une "partie substantielle" des bénéfices sera consacrée à des causes philanthropiques, selon un porte-parole de la maison de vente. Tout au long de sa vie, Mica a soutenu des causes telles que le Programme de bourses d'études de troisième cycle en sciences humaines à l'Université d'Oxford, Jazz at Lincoln Center et le Fonds mondial pour les monuments.

Christie's a annoncé en juillet que ses revenus totaux de ventes aux enchères en direct et en ligne pendant la première moitié de 2024 avaient atteint 2,1 milliards de livres sterling dans le monde entier, ce qui représente une baisse annuelle de 22 % et un manque à gagner d'environ 600 millions de livres sterling par rapport aux six premiers mois de 2023. Cependant, d'autres indicateurs tels que les taux de vente et les pourcentages de lots ayant abouti à des ventes réussies étaient robustes. La semaine dernière, Christie's a annoncé son intention d'acquérir Gooding & Company, une maison de vente aux enchères automobiles de luxe, 17 ans après avoir quitté le marché de l'automobile.

Découvrez plus d'histoires du The Art Newspaper ici.

Cette collection, qui comprend des œuvres d'artistes tels que Magritte et Warhol, met en valeur une appréciation pour les arts et les styles uniques. Le style de Magritte dans "L'empire des lumières" s'aligne sur la philosophie esthétique de Mica Ertegun, faisant de cette pièce sa préférée.

Lire aussi: