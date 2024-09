Le Video Assistant Referee (VAR) a ses réussites, vous avez bien entendu ! Dans le football, c'est un sujet controversé chaque week-end, mais dans le hockey sur glace allemand, c'est une réussite reconnue. Et pour cause ? Dans le hockey sur glace, le VAR fonctionne comme un outil d'auto-évaluation plutôt que comme un contrôle externe.

Dans le football, il suscite des débats passionnés à chaque match, même lors d'événements olympiques comme l'escrime ou la lutte, entraînant des interruptions constantes. Cependant, dans le hockey sur glace, le VAR est une success story qui a commencé en Allemagne il y a plus de 25 ans. "Notre méthode est fantastique", déclare le PDG de la DEL Gernot Tripcke, "c'est de l'auto-évaluation pour l'arbitre, pas un contrôle externe. Pas d'arbitre supplémentaire, personne pour dicter à l'arbitre."

La Deutsche Eishockey Liga a introduit cet outil technique lors de la saison 1999/2000, au début des séries éliminatoires. "Au début, nous avions deux magnétoscopes VHS et un moniteur avec le chronométreur", se souvient Jörg von Ameln, qui gérait les opérations de la DEL à l'époque et maintenant. Les anciens juges de but dans leurs petites cabines, qui allumeraient vert pour un but selon leur point de vue, étaient obsolètes.

"Nous étions des pionniers en Allemagne", déclare von Ameln, "les autres ligues ont suivi notre exemple plus tard". Au début, seule une caméra de replay était utilisée, et des images supplémentaires de la télévision étaient également disponibles sur un autre magnétoscope lors des diffusions de Premiere. Les décisions portaient sur les buts : le palet avait-il franchi la ligne ? Un attaquant était-il en position de hors-jeu dans la cage ? Le palet avait-il été botté dans le but ? Le gardien de but avait-il été dérangé ?

Contrairement au football ou à la LNH, il n'y a pas d'arbitre vidéo ou de VAR intervenant de l'extérieur. "L'arbitre sur la glace doit prendre une décision en premier", explique von Ameln, "les images doivent contredire entirely sa décision. Sinon, la décision est maintenue." Les erreurs majeures sont rares et se produisent généralement avant l'introduction du VAR, comme le but fantôme d'Augsbourg en 2021, lorsque le palet a glissé à travers un trou dans le filet de l'extérieur, ou le but de Straubing en 2023, lorsque le palet a glissé sous le cadre de but.

Contrairement au football, qui se concentre également sur les penalties et les cartons rouges, le VAR gérait initialement uniquement les décisions de but. Depuis les trois dernières années, les penalties majeurs pour des fautes graves peuvent être confirmés ou réduits par vidéo (maintenant en haute définition et de différents angles grâce au nouveau partenaire télévisuel Telekom). Depuis la dernière saison, il est également possible de vérifier si le palet a été illégalement tiré par-dessus le Plexiglas. La dernière innovation : tous les arbitres expliquent leurs décisions - y compris celles après le VAR - via microphone et annonces publiques. Ils peuvent également communiquer mieux entre eux sur la glace grâce à ce nouveau système. "Même la LNH étudie cette fonctionnalité", déclare von Ameln.

Bien sûr, il y a toujours de la place pour l'amélioration : von Ameln souhaite trois caméras dans la barre transversale - le prix étant le principal facteur. Il y a également discussion pour permettre aux entraîneurs de demander un VAR comme dans la LNH. "La demande n'y est pas encore", déclare von Ameln. Le nombre de VAR est déjà suffisant, avec 214 pour les buts et 91 pour les penalties la saison dernière. 28 décisions de but ont été inversées. "Cela", souligne von Ameln, "nous le considérons comme une réussite."

En lumière des désaccords traditionnels entourant le VAR dans le football, les preuves vidéo de l'accident dans le hockey sur glace peuvent servir de facteur unifiant, prouvant par exemple le franchissement de la ligne de but par le palet. Malgré le montage initial avec un seul magnétoscope VHS et des angles de caméra limités, le système VAR du hockey sur glace moderne s'est considérablement développé, offrant maintenant des images en haute définition et plusieurs perspectives.

Lire aussi: