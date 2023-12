Une nouvelle voie ferrée de 620 miles relie la Chine et le Laos

La voie ferrée, premier réseau ferroviaire international de la Chine, est le dernier projet en date dans le cadre de sa vaste initiative "la Ceinture et la Route". Précédemment appelée "Une ceinture, une route", cette stratégie ambitieuse vise à relier un certain nombre de pays d'Asie et d'Afrique grâce à la puissance économique de la Chine.

Reliant Vientiane, la capitale du Laos, à Kunming, capitale et plus grande ville de la province chinoise du Yunnan, le réseau reliera à terme un total de 45 gares entre les deux pays, dont une vingtaine offrira des services de transport de passagers.

Selon un communiqué du China Railway Group, le train Chine-Laos contribuera à faire passer le petit pays d'un "pays enclavé à un pays relié à la terre". D'ici à la fin de 2021, le train pourra relier les deux pays, tant pour le fret que pour les passagers.

Actuellement, le chemin de fer a une longueur totale de plus de 1 000 kilomètres (621 miles). Il faut environ trois heures pour aller de Kunming à la ville frontalière chinoise de Jinghong.

La Chine a beaucoup investi dans la construction de chemins de fer au cours de la dernière décennie, ajoutant 37 900 kilomètres (environ 23 500 miles) de lignes à grande vitesse depuis 2008. Elle a également investi dans des projets ferroviaires dans d'autres pays, comme un réseau controversé de 3,6 milliards de dollars au Kenya .

Le train Chine-Laos devrait être "pleinement opérationnel" en décembre 2021, selon les médias d'État.

Alors que l'Asie du Sud-Est est une destination populaire pour de nombreux voyageurs chinois, le Laos ne figure pas en tête de liste. Toutefois, les nouvelles facilités d'accès pourraient changer la donne.

Selon OAG, un groupe international de collecte de données et de statistiques sur les vols, les marchés à la croissance la plus rapide pour les touristes chinois avant la pandémie étaient le Viêt Nam, la Thaïlande et le Japon.

Les voyageurs du Laos et de la Chine ont besoin d'un visa pour visiter l'autre pays.

Plus de 155 millions de touristes chinois ont voyagé à l'étranger en 2019, selon l'Académie du tourisme de Chine, une institution relevant du ministère chinois de la Culture et du Tourisme.

De janvier à septembre en 2019, environ 760 000 touristes chinois ont visité le Laos, soit une augmentation de 26% en glissement annuel, a rapporté le Consulat général de la RPC à Luang Prabang, au Laos.

Source: edition.cnn.com