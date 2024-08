- Une nouvelle richesse découverte: plus de 350 reliques anciennes dévoilées à Bromacker

Cette année, lors de la fouille au site fossilifère de Bromacker dans la forêt de Thuringe, plus de 350 découvertes ont été faites une fois de plus. Parmi elles, on compte des os de dinosaures, de petits squelettes, des traces fossiles, des crustacés anciens, des empreintes végétales et des ailes d'insectes. Selon Jörg Fröbisch, le responsable du projet et de la fouille, "La fouille de cette année à Bromacker a été un autre franc succès et a dépassé nos attentes."

On espère que l'analyse de ces découvertes nous en apprendra davantage sur l'écosystème entier de Bromacker il y a 290 millions d'années. Environ 50 chercheurs ont participé à cette fouille en juillet et août. Parmi leurs découvertes de cette année, il y avait un petit morceau de crâne - une mâchoire avec des dents longues, minces et pointues. L'identification précise de cette découverte est encore en cours d'examen. Parmi les petites découvertes fossiles particulièrement intéressantes, il y avait également des crabes à coquille bivalve (conchostracans) et des racines de plantes.

Des aperçus uniques de l'époque du Permien

Bromacker (district de Gotha) est considéré comme l'un des sites fossilifères les plus importants d'Allemagne. Une équipe de recherche internationale, composée de paléontologues, de géologues et de spécialistes en sciences de la Terre, fouille à Bromacker pendant quatre semaines par an pour exhumer de nouvelles découvertes de l'époque ancienne. Les fossiles datent de l'époque du Permien, il y a environ 290 millions d'années, avant l'apparition des premiers dinosaures.

Les fossiles particulièrement bien préservés nous permettent de tirer des conclusions sur l'évolution des premiers vertébrés terrestres, des insectes ou des plantes dans un écosystème ancien. Cette année, la quatrième fouille estivale a été suivie par plus de 2300 visiteurs, qui ont eu l'opportunité d'observer les scientifiques à l'œuvre et d'interagir avec eux.

De nouvelles espèces identifiées

Depuis 2020, plus de 350 découvertes sont enregistrées chaque année, la plupart étant traitées et préparées entre les fouilles. Parmi les découvertes de dinosaures précédentes, les experts ont identifié deux nouvelles espèces de vertébrés terrestres primitifs : Bromerpeton subcolossus et Diadectes dreichgleichenensis. Le projet, actuellement financé jusqu'à l'été prochain, est en partenariat avec le Museum für Naturkunde Berlin, la fondation Friedenstein Gotha, l'université Friedrich-Schiller de Jena et le UNESCO Global Geopark Thuringia Inselsberg -

Lire aussi: