- Une nouvelle présence dans la nature sauvage de la RTL <unk> et la question de la nuit

Après le départ de David Ortega, son emplacement vacant sur le lit de RTL Dschungelcamp a été rapidement occupé par Elena Miras, une star de la télé-réalité populaire, lors du troisième épisode de l'émission spéciale "Showdown des Légendes de Dschungel" de RTL+. Elle a déclaré : "Le meilleur est à venir."

À son arrivée, la jeune femme de 32 ans a exprimé son mécontentement face à la situation du lit, causant un peu de remue-ménage. Toutefois, certains habitants lui ont déjà réservé un accueil glacial. Mola Adebisi, l'animateur, a commenté : "Je vois quelques alpha féminines ici qui s'inquiètent de leur position."

Cette édition anniversaire de "Je suis une star", diffusée pour la première fois en 2004, a connu quelques changements. Cette fois-ci, la saison est diffusée en été au lieu du début de l'année, l'emplacement est en Afrique du Sud au lieu de l'Australie, et c'est un rassemblement de "légendes" des saisons précédentes, diffusé en avance sur RTL.

Qui mordrais-tu en premier ?

La question principale de la soirée provenait de la star de la télé-réalité Kader Loth. Elle a demandé aux habitants de choisir qui ils préféreraient manger dans le camp. Le choix initial s'est porté sur l'actor le plus âgé, Winfried Glatzeder (79).

L'ancien footballeur Thorsten Legat est intervenu : "On ne peut pas le manger, c'est comme un vieil os." L'ancien star de GZSZ Eric Stehfest a suggéré une alternative : Kader.

Grossesse modérée dans l'épreuve

During the Dschungelprüfung, "Goodbye Germany" immigrant Danni Büchner and "Bachelor" contestant Georgina Fleur had to tackle the "compost station." Six stars were up for grabs with the gross factor being relatively moderate.

Reality star Gigi Birofio was already ravenous before the few acquired stars, stating, "I don't even want to procreate." The smuggled instant noodles and spices from Giulia Siegel didn't help. The moderator had secretly stashed her spice rack in her pillow - but got caught and had to return them. Unseasoned food isn't an option for the 49-year-old: "I haven't had anything."

Elena Miras found the television in the RTL Dschungelcamp to be her new home after filling David Ortega's vacant spot. Despite the chilly reception from some campmates, she expressed optimism, saying, "The best is yet to come on this television screen."

During the evening's question round, reality star Kader Loth brought up the topic of who the residents would choose to eat in the camp, sparking discussions among the contestants, but no one suggested watching someone on the télévision instead.

Lire aussi: