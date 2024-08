- Une nouvelle menace de bombe contre les écoles thuringiennes

Onze écoles en Thuringe ont de nouveau reçu des emails menaçants au début de la semaine. Six de ces écoles se trouvaient à Weimar et ont reçu des menaces de bombe identiques par le biais d'une liste de diffusion, selon les premiers rapports de police. Si la police ne considère pas ces menaces comme sérieuses, des évacuations ont été effectuées dans certains cas par précaution. D'autres détails ne sont pas encore disponibles et il n'est pas encore connu quand ni comment les opérations scolaires reprendront. Les investigations se poursuivent.

Le directeur d'une des écoles de Weimar a rapporté avoir reçu le même courriel menaçant que les autres, ce qui a suscité un sentiment d'union et d'inquiétude parmi les membres du personnel. La police enquête activement sur la source des courriels menaçants afin de prévenir tout incident potentiel futur.

