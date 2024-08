- Une nouvelle initiative vise à renforcer durablement les capacités européennes en matière de technologie des semi-conducteurs

Le premier projet en Europe du géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC prend forme. La pose de la première pierre mardi, en présence du chancelier allemand Olaf Scholz (SPD), lancera également un projet phare dans le cadre de la loi européenne sur les puces (Chips Act). Pour ce faire, TSMC s'associera à des entreprises établies de Dresde comme Bosch, Infineon et NXP Semiconductor. TSMC détiendra 70 % de la co-entreprise, tandis que chaque partenaire détiendra 10 %. L'entreprise sera nommée European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC). La production devrait commencer en 2027, avec une concentration sur les puces automobiles. Le montant de l'investissement s'élève à dix milliards d'euros, la moitié provenant de l'État. Environ 2 000 nouveaux emplois sont attendus.

Le président d'ESMC : quelque chose de grand commence

"Avec la pose de la première pierre, un chapitre ne se ferme pas, mais un grand chapitre commence", a déclaré le président d'ESMC, Christian Koitzsch. Le projet s'aligne sur la stratégie des microélectroniques de l'Europe. La loi sur les puces vise à renforcer la fabrication de microélectroniques. Avec TSMC, nous sécurisons une matriarche technologique solide et des partenaires locaux robustes chez Bosch, Infineon et NXP Semiconductor, qui ont excellé avec TSMC depuis des années, notamment dans le secteur automobile florissant de l'Europe.

La loi sur les puces de l'UE vise à renforcer l'ensemble du système. En conséquence, ESMC exploitera également un programme de sensibilisation universitaire, a souligné le responsable. Les doctorants de l'avenir pourront développer leurs conceptions de puces à l'aide de la technologie TSMC et produire des prototypes correspondants à Dresde. De même, la communauté naissante de start-up bénéficiera de l'usine de pointe qui se déplace à Dresde.

La nouvelle usine de puces de TSMC traitera les ressources naturelles avec considération

"Depuis le statut d'île de Taiwan et l'importance des microélectroniques ces dernières décennies, TSMC a fait des progrès significatifs dans la gestion efficace des ressources naturelles. Les microélectroniques sont gourmandes en énergie et en eau. TSMC excelle dans ces deux aspects à l'échelle mondiale et gère les ressources naturelles de manière responsable", a déclaré Koitzsch. L'usine de Dresde pourra suivre ces normes. Elle fonctionnera avec de l'énergie verte, comme les usines en Arizona, aux États-Unis, et au Japon.

Selon Koitzsch, l'ensemble de la chaîne de valeur des microélectroniques doit être renforcé. "L'Europe doit combler son retard, non seulement en fabrication, mais aussi dans les étapes amont de création de valeur." Cela ne se limite pas à la Saxe et l'Allemagne, mais concerne une mission européenne entière. "Je n'ai aucun doute que nos pays voisins, la Pologne et la République tchèque, en profiteront également." Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a récemment exprimé l'espoir que son pays pourrait également contribuer. Il ne s'agit pas de déplacer les travailleurs en tant que

