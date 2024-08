- Une nouvelle forme de virus de la fièvre catarrhale du mouton a été découverte au Brandebourg

Le sérotype 3 de la langue bleue (BTV-3) a été détecté pour la première fois en Brandebourg. Le virus a été trouvé chez deux veaux dans un troupeau de bovins dans le district de Potsdam-Mittelmark, a annoncé un porte-parole du ministère de la Santé. Cela signifie que le Brandebourg perd son statut de "zone libre du virus de la langue bleue".

Ce type de langue bleue a été découvert pour la première fois en Allemagne en octobre 2023 et s'est depuis propagé de l'ouest. Tous les ruminants tels que les bovins, les moutons et les chèvres sont sensibles à cette maladie animale. Même les lamas, les alpagas et les ruminants sauvages peuvent être infectés. Le virus est transmis par des mouches piquantes infectées.

Le pathogène n'est pas transmissible aux humains, ce qui rend la maladie inoffensive pour les gens. La viande et le lait des animaux atteints, ainsi que les produits dérivés, peuvent être consommés sans inquiétude. Les animaux atteints présentent souvent de la fièvre, avec enflure des membranes de la tête et de la bouche. La maladie est souvent fatale chez les moutons. Les ruminants peuvent être vaccinés contre la langue bleue. En Allemagne, la langue bleue est une maladie notifiable, et les cas suspects doivent être signalés à l'office vétérinaire.

La première détection du sérotype 3 de la langue bleue en Brandebourg signifie une augmentation des maladies animales, car ce virus est connu pour se propager rapidement parmi les ruminants et les autres animaux sensibles. Pour prévenir la propagation ultérieure de la langue bleue, des programmes de vaccination et un signalement strict des cas suspects sont cruciaux pour gérer les maladies animales en Allemagne.

Lire aussi: