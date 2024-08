- Une nouvelle exposition: la mort tragique de la princesse Diana

La mort tragique de la princesse Diana (1961-1997) continue de fasciner de nombreuses personnes aujourd'hui. À l'approche du 27e anniversaire de son décès le 31 août, une nouvelle série documentaire en trois parties a été annoncée. Selon "Deadline", cette série vise à explorer les circonstances entourant la mort de la princesse Diana le 31 août 1997.

Regards sur "Qui a résolu le mystère de Diana ?"

Cette série documentaire promet "des entretiens inhabituels avec plusieurs figures clés liées à l'incident ayant entraîné la mort de Diana, apportant de nouvelles perspectives sur une affaire qui a laissé le monde perplexe pendant des décennies", selon le synopsis officiel de "Qui a résolu le mystère de Diana ?"

Dirigée par Empress Films, la même société de production responsable des documentaires Netflix tels que "The Enigma of Marilyn Monroe - The Silent Tapes" et "Johnny Depp contre Amber Heard", ce projet marque leur intérêt pour enquêter sur des femmes célèbres à travers des documentaires journalistiques d'investigation.

Selon la réalisatrice Emma Cooper, "explorer des femmes iconiques à travers la réalisation de documentaires d'investigation est une passion pour moi". De même que pour "The Enigma of Marilyn Monroe", l'équipe "a abordé une histoire que le monde croyait comprendre et a révélé des faits cachés".

Pour l'instant, il reste incertain où la série documentaire "Qui a résolu le mystère de Diana ?" sera diffusée ou sa date de sortie.

