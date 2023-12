Une nouvelle étude suggère que lorsque les jeunes enfants sont testés positifs au Covid-19 et à un autre virus respiratoire, leur maladie peut être beaucoup plus grave.

Selon une étude publiée mercredi dans la revue Pediatrics, chez les enfants hospitalisés de moins de 5 ans, un test positif pour le Covid-19 et un autre virus respiratoire en même temps est associé à un risque environ deux fois plus élevé de maladie respiratoire grave que chez les enfants dont le test est négatif pour les autres virus.

Cette étude intervient au cours d'une saison difficile marquée par la présence de virus respiratoires, notamment le VRS, la grippe, le Covid-19 et d'autres virus, qui ont submergé les hôpitaux pour enfants. Les résultats démontrent l'impact des virus respiratoires sur les hôpitaux pédiatriques et comment une "surveillance continue" de la circulation du Covid-19 et d'autres maladies peut aider à prédire les futures vagues d'hospitalisations, ont écrit les chercheurs, issus des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies et de diverses universités et départements de santé à travers les États-Unis.

S'occuper de jeunes enfants souffrant de maladies respiratoires qui se chevauchent est une expérience que Jenevieve Silva a vécue de près tout au long de la pandémie de Covid-19.

"Le pic des maladies s'est produit de septembre à la mi-novembre, lorsque notre foyer n'a pas eu le temps de souffler", a-t-elle déclaré.

Cette mère de huit enfants, installée à San Jose, en Californie, a déclaré que ses jumeaux en bas âge "ont été assaillis par les virus" depuis leur entrée à l'école maternelle en mai 2021.

En octobre dernier, les jumeaux de Mme Silva ont été testés positifs au Covid-19 et ont ensuite développé ce que leur pédiatre soupçonnait être une autre infection virale respiratoire, peut-être le virus respiratoire syncytial ou VRS, à peu près au même moment.

D'après ce que la pédiatre nous a dit, elle a déclaré : "Je crois fortement qu'ils ont eu ces virus qui se chevauchent"", a déclaré Mme Silva, ajoutant que les symptômes des garçons comprenaient l'essoufflement, la toux, la fatigue et la fièvre, l'un des jumeaux ayant eu une fièvre de 40° pendant quatre jours d'affilée.

Des bains chauds et des massages au Vicks VapoRub sur leur dos et leur poitrine ont aidé à soulager leur douleur, mais voir ses garçons lutter contre ces maladies respiratoires a été "brutal", a déclaré Mme Silva.

"Ils avaient l'air si frêle - ils avaient l'air malade, comme s'il s'agissait de quelque chose de plus profond que de simples virus consécutifs", a-t-elle déclaré. "C'était l'enfer. Je veux dire, c'était vraiment terrible.

Je ne peux pas être la seule mère à devoir faire face à un virus après l'autre".

Les garçons se sont rétablis et vont actuellement "très bien". Ils ont pris du poids, dit Mme Silva, mais elle craint qu'ils n'aient développé de l'asthme à la suite de leur maladie.

Depuis le mois d'octobre, lorsqu'ils ont eu des virus qui se chevauchaient, "le médecin a dit qu'il semble que cela ait pu déclencher de l'asthme chez eux. Depuis, lorsqu'ils ont un rhume, ils présentent des symptômes d'asthme - de violents épisodes de toux, parfois des vomissements", explique Mme Silva.

"Je ne peux pas être la seule mère à devoir faire face à un virus après l'autre", dit-elle, ajoutant que pour les autres parents, elle a un message d'espoir : "Soyez patients. Écoutez votre médecin.

La nouvelle étude comprend des données sur 4 372 enfants hospitalisés pour Covid-19. Parmi ceux qui ont été testés pour d'autres virus respiratoires, 21 % avaient une codétection, ce qui signifie qu'un autre virus respiratoire a également été détecté dans les résultats de leurs tests. Les données proviennent du réseau de surveillance des hospitalisations dues au Covid-19 des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (US Centers for Disease Control and Prevention), appelé COVID-NET, qui regroupe des données provenant de 14 États.

Les chercheurs précisent qu'ils se sont concentrés sur la codétection, et non sur la coïnfection, car les tests ne montrent pas nécessairement qu'un enfant est activement infecté par les deux virus simplement parce qu'ils sont positifs.

Dans l'ensemble, "cette étude a révélé que les détections de virus respiratoires étaient rares au cours de la première année de la pandémie, que les détections de VRS et de rhinovirus ou d'entérovirus augmentaient au cours de la période de prédominance du delta et que les détections de grippe étaient peu fréquentes au cours des deux premières années de la pandémie", écrivent les chercheurs dans leur étude.

Les données ont également montré que les enfants ayant subi des détections de code étaient plus susceptibles d'être âgés de moins de 5 ans, de recevoir une plus grande quantité d'oxygène et d'être admis dans une unité de soins intensifs. Aucune association significative n'a été observée chez les enfants de 5 ans et plus.

Pour les enfants de moins de 2 ans, un test positif pour le virus respiratoire syncytial ou VRS lors d'un Covid-19 a été associé de manière significative à une maladie grave.

Le Dr William Schaffner, professeur à la division des maladies infectieuses du Vanderbilt University Medical Center et directeur médical de la National Foundation for Infectious Diseases, qui n'a pas participé à la nouvelle étude, estime que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l'impact précis que deux virus respiratoires peuvent avoir simultanément sur l'organisme.

"Mais nous pensons que le fait d'être attaqué par deux virus, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans, a été clairement démontré par cette étude, tend à rendre la maladie plus grave, plus susceptible de se prolonger à l'hôpital, plus susceptible d'être hospitalisé dans une unité de soins intensifs pédiatriques", a déclaré le Dr Schaffner. "Il est donc évident que le fait que les poumons, la gorge et l'organisme - en général le système immunitaire - soient attaqués par deux virus simultanément peut rendre certains jeunes enfants plus gravement malades.

La pandémie nous a appris à quel point ces virus sont contagieux

Le docteur Asuncion Mejias, professeur agrégé de maladies infectieuses pédiatriques au Nationwide Children's Hospital, a déclaré que les enfants hospitalisés qu'elle a traités pour le Covid-19 et les détections de code d'autres virus respiratoires ont souvent besoin d'un soutien accru en oxygène et d'un traitement dans l'unité de soins intensifs.

"Le Covid est un virus très pro-inflammatoire, qui affaiblit la réponse immunitaire", explique Mme Mejias. "Et lorsque vous n'avez pas encore récupéré et que vous recevez un deuxième coup, dans ce cas, un VRS ou un rhinovirus, vous développez une maladie plus sévère".

Recevez la lettre d'information hebdomadaire de CNN Health

Inscrivez-vous ici pour recevoir tous lesmardisThe Results Are In with Dr. Sanjay Guptade l'équipe de CNN Health.

Dans l'ensemble, Schaffner a déclaré que les résultats de cette nouvelle étude sont une raison supplémentaire de s'assurer que les enfants sont à jour dans leurs vaccinations contre le virus Covid-19 et contre la grippe.

Mme Mejias est d'accord, soulignant l'importance de pratiques sûres pour empêcher la propagation des virus aux enfants trop jeunes pour être vaccinés.

"La pandémie nous a appris à quel point ces virus sont contagieux", a déclaré Mme Mejias à propos des agents pathogènes respiratoires.

"Si quelqu'un est malade, essayez d'éviter tout contact", a-t-elle ajouté. "Ces virus ne se transmettent pas seulement par la salive et les sécrétions, mais aussi par les mains. Ils peuvent survivre dans les mains pendant plus de 30 minutes. Par conséquent, si vous vous touchez la bouche et que vous touchez ensuite un petit bébé, celui-ci peut s'auto-inoculer le virus et être infecté. Il est donc très important de se laver les mains et de prendre toutes ces mesures.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com