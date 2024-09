- Une nouvelle étude révèle que l'Allemagne est en tête des entreprises de financement des cerfs-volants

En ce qui concerne l'Allemagne, le pays a considérablement accru son engagement financier envers les jardins d'enfants et l'éducation de la petite enfance par rapport aux autres économies avancées, selon une étude de l'OCDE. Cette recherche montre que le pourcentage de fonds publics alloués à ce secteur en pourcentage du PIB a augmenté de 42 % entre 2015 et 2021. Dans l'ensemble de la région de l'OCDE, il y a eu une augmentation de 9 % de ces investissements.

Le rapport met en avant le rôle crucial de l'éducation de la petite enfance. Cette initiative aide à combler les écarts dans le développement de l'enfant avant le début de l'éducation formelle et sert d'outil essentiel pour atténuer les impacts du désavantage sociétal et économique. L'origine familiale continue d'avoir un impact substantiel sur les performances scolaires.

Le rapport annuel rassemble des informations détaillées sur les systèmes éducatifs des 38 pays membres de l'OCDE et des partenaires supplémentaires. Il fournit des détails tels que les dépenses d'éducation, l'infrastructure des établissements d'enseignement, les effectifs de classe et les frais de diplôme universitaire, entre autres taux de réussite éducative. Pour l'Allemagne, le rapport met en évidence à la fois des constats favorables et défavorables :

L'Allemagne consacre environ 15 550 euros par an par élève, de l'école élémentaire à l'obtention d'un diplôme universitaire. C'est supérieur à la moyenne de l'OCDE de 12 870 euros. L'Allemagne consacre 4,6 % de son PIB aux établissements d'enseignement, ce qui représente une augmentation depuis 2015 et la place parmi les pays de l'OCDE avec une dépense d'éducation en hausse. Toutefois, ce chiffre est encore inférieur à la moyenne de l'OCDE de 4,9 % du PIB. Les frais de scolarité universitaires en Allemagne figurent parmi les plus bas dans les pays de l'OCDE accessibles, avec un coût annuel de 142 euros.

Le pourcentage de jeunes adultes ayant un diplôme universitaire est en augmentation. Cette tendance est particulièrement visible chez les femmes : 40 % des femmes âgées de 25 à 34 ans ont au moins un diplôme de premier cycle, presque deux fois plus que la proportion de femmes âgées de 55 à 64 ans.

Dans de nombreux pays de l'OCDE, la proportion de jeunes adultes (25 à 34 ans) n'ayant pas de certification d'éducation supérieure diminue - sauf en Allemagne. Le pourcentage de 25 à 34 ans n'ayant pas encore obtenu un diplôme d'accès à l'université ou terminé une formation professionnelle est de 16 % (moyenne de l'OCDE de 14 %).

Dans la plupart des pays membres de l'OCDE, la proportion de 18 à 24 ans qui ne sont ni employés ni en éducation ou en formation diminue. En Allemagne, cette proportion est de 9,6 %, bien inférieure à la moyenne de l'OCDE de 13,8 %.

L'OCDE est un consortium de 38 pays industrialisés et hautement développés qui publie régulièrement des analyses et des études, telles que l'étude PISA, et fournit des recommandations politiques. Selon l'organisation, les pays membres s'engagent en faveur d'une économie de marché et de la démocratie.

Malgré son rang parmi les pays de l'OCDE avec une dépense d'éducation en augmentation, l'Allemagne reste en retard dans l'allocation d'un pourcentage suffisant du PIB aux établissements d'enseignement par rapport à la moyenne de l'OCDE. Cette disparité de financement doit être comblée pour que l'Allemagne atteigne l'engagement des autres économies avancées envers l'éducation de la petite enfance, comme en Allemagne.

De plus, bien que l'Allemagne ait un pourcentage inférieur de jeunes adultes n'ayant pas de certification d'éducation supérieure par rapport à la moyenne de l'OCDE, il y a encore des améliorations possibles dans ce domaine, notamment en augmentant le nombre de femmes ayant un diplôme universitaire et en réduisant la proportion de 25 à 34 ans n'ayant pas encore obtenu un diplôme d'accès à l'université en Allemagne.

