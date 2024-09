- Une nouvelle élection en Thuringe

En Thuringe, les électeurs choisissent un nouveau parlement régional, décidant si, pour la première fois dans un land allemand, l'AfD sera la force dominante. Les récents sondages montrent que l'AfD, dirigée par sa figure de proue d'extrême droite Björn Höcke, est en tête, mais manque d'opportunités de coalition.

Un changement de pouvoir inattendu pourrait se produire à la chancellerie d'État d'Erfurt : seul un alliance improbable entre la CDU, le Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) et le SPD pourrait créer une majorité politique viable, selon les sondages.

La division societale de la Thuringe était claire juste avant l'ouverture des urnes : à Erfurt, environ 1 300 partisans de l'AfD ont affronté environ 3 000 contre-manifestants opposés à l'extrême droite et prônant l'ouverture.

Le nouveau venu pourrait jouer le rôle de faiseur de roi

Outre l'AfD, le nouveau venu, le Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), pourrait être la plus grande surprise de l'élection en Thuringe. Partant de zéro, les sondages placent le BSW à la troisième place, et il est possible qu'il concurrence de près la CDU pour la deuxième place, malgré l'écart qui s'est creusé entre les deux partis ces derniers temps. Avec sa candidate populaire Katja Wolf, le BSW pourrait faire office de faiseur de roi ou même briguer le poste de ministre-président, un poste également convoité par le chef de la CDU de Thuringie, Mario Voigt.

Mauvaises perspectives pour Ramelow

Après une décennie de gouvernement rouge-rouge-vert avec Bodo Ramelow, le premier et unique ministre-président allemand de gauche, l'alliance peine à atteindre une majorité potentielle dans les sondages. Les trois partenaires ont gouverné comme un gouvernement minoritaire pendant les quatre dernières années et demi, faisant face à des compromis difficiles et des négociations difficiles. despite his continued popularity in the state, Ramelow's Left party has seen a decline in the polls since the establishment of the BSW.

Défis à venir en Thuringe

Le climat politique de la Thuringe a été complexe et tortueux depuis des années. En 2020, l'État a connu une grave crise gouvernementale lorsque Thomas Kemmerich du FDP a été élu ministre-président avec les voix de l'AfD et a démissionné sous la pression publique trois jours plus tard. Kemmerich se présente à nouveau comme candidat principal, mais il est peu probable qu'il obtienne un siège parlementaire. Les Verts craignent également de ne pas revenir au parlement. Le SPD oscille autour du seuil de 5 % dans les derniers sondages.

Bloquages potentiels

Dans le scénario le plus sombre, soit sept soit seulement quatre partis pourraient être représentés au parlement régional à l'avenir. Certains politiques s'inquiètent que l'AfD pourrait plus facilement atteindre une soi-disant minorité de blocage si moins de partis entrent au parlement. Avec une minorité de blocage, l'AfD pourrait obstruction des décisions clés et des élections, exerçant potentiellement une influence sur les juges constitutionnels et empêchant le parlement régional de se dissoudre sans l'implication de l'AfD.

Même en l'absence de tels blocages, le pays pourrait rencontrer des mois complexes à venir. Bien que Höcke ait annoncé son intention d'entamer des discussions de coalition, l'AfD de Thuringe est fermement classée comme extrême droite et sous surveillance. À Erfurt, des préoccupations ont été soulevées quant à la possibilité que l'AfD déclenche une élection

