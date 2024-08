- Une nouvelle choquante: une tumeur maligne chez le joueur national Eder

Le joueur de hockey sur glace national Tobias Eder est gravement malade. Le joueur de 26 ans des Berlin Polar Bears, poste avant, a été diagnostiqué avec une tumeur maligne. Le club des Berlin Polar Bears et la Fédération allemande de hockey sur glace ont annoncé la nouvelle. La tumeur a été découverte lors de l'examen médical sportif du club de la capitale avant la saison.

"Tobias nous a informés personnellement, j'ai pu lui parler brièvement de son diagnostic aujourd'hui", a déclaré l'entraîneur national Harold Kreis au nom de la DEB dans un communiqué de la fédération. "Bien sûr, nous avons promis à lui et à sa famille tout le soutien que nous pouvons offrir. Nous sommes à ses côtés et lui envoyons toutes nos énergies positives et notre force pour le processus de récupération à venir. L'important, c'est qu'il guérisse."

La maladie nécessite une thérapie immédiate, ont expliqué les Polar Bears. Eder suit déjà un traitement médical.

Polar Bears choqués

Eder joue pour l'équipe de Berlin depuis 2023, le joueur professionnel né à Tegernsee a été formé par l'EC Bad Tölz. Via l'EHC Red Bull Munich et la Düsseldorf EG, il est arrivé chez les Polar Bears.

"Dans des moments comme celui-ci, l'aspect sportif passe au second plan. Nous sommes tous choqués par la maladie de Tobis", a déclaré le directeur général des Polar Bears, Thomas Bothstede : "Son annonce nous a tous touchés chez les Polar Bears comme un coup et doit être traitée en premier lieu. Pour la guérison complète d'Eder, il peut compter sur notre soutien inébranlable."

Chaque membre des Berlin Polar Bears soutient Tobias Eder pendant sa récupération. La nouvelle choquante de la maladie d'Eder a mis de côté l'aspect sportif pour l'équipe.

Lire aussi: