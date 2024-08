Une nouvelle caméra montre le moment où un policier a vu le tireur juste avant la tentative d'assassinat.

Autres images de la manifestation à Butler, en Pennsylvanie, que CNN a obtenues grâce à une demande de documents publics, montrent des officiers locaux regrettant de ne pas avoir demandé aux services secrets de poster des officiers près du bâtiment d'où le tireur a tiré plusieurs jours plus tôt.

Une vidéo de la caméra corporelle d'un officier de police de Butler montre comment l'officier a été hissé par son collègue sur le toit, descendant rapidement après avoir vu le tireur, Thomas Matthew Crooks.

Environ 40 secondes plus tard, Crooks s'est retourné et a tiré huit coups de feu sur Trump, qui a été touché à l'oreille. Quelques secondes plus tard, un tireur d'élite des services secrets a abattu Crooks.

La vidéo ne montre pas Crooks sur le toit avant la fusillade et il n'y a pas d'audio autour du moment où l'officier est monté et a rapidement descendu après avoir été confronté au tireur.

Après l'incident, l'officier court autour de l'autre côté du bâtiment avant de courir à sa voiture de police pour récupérer un fusil.

"Putain, ça aurait pu être moi, mec", dit l'officier qui a vu Crooks à un autre officier. "Ce mec s'est retourné contre moi."

Un officier demande où est le tireur et l'officier, haletant, répond: "Il est droit devant."

"Qui a des yeux sur lui?" demande l'officier. "Il était juste là où tu m'as ramassé, mec. Il était sur ce côté gauche."

Sur la radio, une voix dit: "Nous avons deux civils - en train de les soigner", puis plus tard, "J'ai besoin d'une ambulance à l'arrière".

Cette vidéo a été publiée par le département de police de Butler Township en réponse à une demande de CNN de documents publics concernant toute vidéo de caméra corporelle ou de caméra embarquée impliquant des officiers ou des membres du personnel de Butler Township liés à la manifestation et à la fusillade à la ferme Butler le 13 juillet. La municipalité a initialement refusé de publier le contenu, mais l'a finalement fait après un appel de CNN.

Les officiers disent avoir demandé l'aide des services secrets plus tôt dans la semaine

Dans une vidéo séparée publiée par la police de Butler, on peut entendre un officier dire à ses collègues environ 10 minutes après la fusillade qu'il avait demandé aux services secrets de poster des agents de police près du bâtiment d'où Crooks avait tiré.

"Je leur ai dit qu'ils devaient poster des gars ici, putain", a déclaré l'officier. "Je leur ai dit ça, putain, aux services secrets, je leur ai dit ça putain de mardi. Je leur ai dit de poster des gars ici."

Un autre officier a répondu qu'il n'était "même pas préoccupé par ça parce que je

