À la suite de la conclusion de la crise du COVID-19, l'espérance de vie est à nouveau à la hausse. Selon l'Office fédéral de la statistique de Wiesbaden, en Allemagne en 2023, l'espérance de vie à la naissance était de 83,3 ans pour les femmes et de 78,6 ans pour les hommes. Cela représente une augmentation d'environ 0,4 an pour les deux sexes par rapport à l'année précédente. Cependant, pendant les années de COVID de 2020 à 2022, l'espérance de vie a diminué de 0,6 an pour les deux sexes par rapport à 2019. L'Office fédéral a rapporté : "Le niveau de 2019 n'a pas encore été atteint, mais il y a une amélioration notable."

Que pouvons-nous attendre pour l'avenir ?

Pavel Grigoriev, responsable du groupe de recherche sur la mortalité à l'Institut fédéral de recherche sur la population (BiB), a déclaré que les résultats n'étaient "pas inattendus" : "Un effet de rattrapage était à prévoir, et nous sommes revenus à la tendance à long terme", a-t-il déclaré à l'agence de presse dpa. Avant 2019, l'espérance de vie avait augmenté régulièrement. Grigoriev prévoit une augmentation supplémentaire de 0,1 ou 0,2 an en 2024.

Il est important de comprendre que "l'espérance de vie à la naissance" est une mesure des taux de mortalité dans tous les groupes d'âge et n'est pas liée à la taille ou à la structure de l'âge de la population. Cela la rend idéale pour comparer différentes périodes, selon les statisticiens.

L'espérance de vie n'est pas la même chose que la longévité

Bien qu'il puisse sembler ainsi, ce n'est pas une prévision de la durée de vie des nouveau-nés actuels. Dans les prévisions actuelles, les garçons nés en 2023 sont estimés vivre entre 81 et 90 ans, et les filles entre 85 et 93 ans, selon la variation de la tendance.

Les deux valeurs d'espérance de vie sont calculées différemment : "L'espérance de vie à la naissance" est calculée à l'aide de tables de mortalité périodiques, tandis que la durée de vie des cohortes de naissance est prévue à l'aide de tables de mortalité de cohortes.

Avec les tables de mortalité périodiques, nous examinons le présent : "L'espérance de vie à la naissance" représente la durée de vie moyenne des nouveau-nés s'ils étaient exposés aux tendances de mortalité actuelles. En utilisant les tables de mortalité de cohortes, les statisticiens regardent vers l'avenir, en incorporant des hypothèses sur les futurs changements dans les schémas de mortalité.

Les hommes occidentaux vivent plus longtemps

Si nous considérons la variation une, examinons les femmes et les hommes de l'est et de l'ouest. L'effet de rattrapage n'est pas uniforme pour tout le monde, comme le suggèrent les données. Dans l'est, l'espérance de vie a augmenté à nouveau en 2022, tandis qu'elle continuait de diminuer à l'ouest. En 2023, l'espérance de vie a augmenté dans les deux parties du pays.

Les femmes des deux régions vivent maintenant presque aussi longtemps qu'avant la pandémie. Cependant, les hommes occidentaux vivent 1,4 an de plus que les hommes de l'est. Pendant la pandémie, cet écart est passé d'un niveau similaire en 2019 à 2,3 ans en 2021. Les chercheurs suggèrent que cela est dû à l'état de santé plus mauvais des hommes de l'est.

Perte de terrain internationalement

L'Allemagne est l'un des pays les plus en retard en matière d'espérance de vie en Europe de l'Ouest et est en train de perdre du terrain. Cela est apparu clairement dans une récente étude de l'Institut fédéral de recherche sur la population (BiB) et de l'Institut Max Planck de recherche démographique, qui a examiné les tendances de mortalité sur plusieurs décennies.

En l'an 2000, l'écart de l'espérance de vie à la naissance de l'Allemagne par rapport à la moyenne en Europe de l'Ouest était d'environ 0,7 an. En 2022, cet écart s'était élargi à 1,7 an. "Le fossé persistant de l'espérance de vie en Allemagne semble être principalement dû à des taux de mortalité plus élevés pour les maladies cardiovasculaires à l'âge avancé ou à l'âge de la retraite", expliquent les auteurs.

