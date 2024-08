- Une multitude d'enfants et de jeunes commencent leur nouveau parcours scolaire.

Après une pause de six semaines, des dizaines de milliers de jeunes individus à Hambourg ont commencé leur nouvelle année scolaire. Près de 272 970 étudiants sont attendus pour l'année scolaire 2024/25, ce qui représente une augmentation de 2,5 % par rapport à l'année précédente et le nombre le plus élevé jamais enregistré, selon le conseil de l'éducation de Hambourg. Cette année, plus d'un quart de million d'étudiants, soit 252 270, fréquenteront les écoles publiques.

L'augmentation du nombre d'élèves dans les 476 écoles a également entraîné une demande accrue d'enseignants. Le nombre total de postes d'enseignant a augmenté de 303 pour atteindre 15 911. Selon les statistiques, 5 341 postes sont réservés aux écoles élémentaires (soit 76 de plus), 838 aux écoles spécialisées (soit 37 de plus), 5 696 aux écoles secondaires (soit 119 de plus) et 4 036 aux gymnases (soit 71 de plus). Le nombre de postes pédagogiques-thérapeutiques a également augmenté de 90 pour atteindre 2 386.

Comme chaque année, les enfants de maternelle et de première année commenceront leur parcours scolaire quelques jours plus tard. De même, les élèves de cinquième année, qui passent de l'école élémentaire à l'école secondaire, auront également une pause prolongée. Le conseil de l'éducation de Hambourg a décidé d'isoler ces niveaux de classe pour leur accorder une attention exclusive et mettre en évidence l'importance de cette journée pour les jeunes. Selon le conseil, environ 16 500 élèves de cinquième année commenceront l'école le lundi, et la plupart des environ 19 800 élèves de première année commenceront le mardi.

Cette année, les écoles catholiques de Hambourg ont connu une légère baisse des inscriptions. La réduction de 79 élèves à 6 164 est principalement due à la réduction en cours du Niels-Stensen-Gymnasium et de la branche d'école secondaire de l'école catholique de Harburg. Selon le responsable du département de l'école et de l'enseignement supérieur, Christopher Haep, l'école catholique de Harburg de longue date continuera de fonctionner en tant qu'école élémentaire sur le campus du Niels-Stensen-Gymnasium, offrant ainsi de nouvelles possibilités spatiales et pédagogiques.

Entre-temps, le parti de gauche au Parlement de Hambourg a réclamé une augmentation des avantages du paquet éducation et participation grâce à un paquet scolaire de Hambourg d'une valeur de 200 euros. Sabine Boeddinghaus, la cheffe de fraction, a souligné que de nombreux enfants bénéficiant de l'aide sociale de base se sentent souvent embarrassés et exclus socialement le premier jour d'école en raison de leurs fournitures insuffisantes. Même les sacs à dos d'école les plus abordables coûtent au moins 100 euros. "Si vous ajoutez un sac à dos et un trousseau de fournitures, l'argent est dépensé avant que les petits matériaux nécessaires ne puissent être achetés", a déclaré Sabine Boeddinghaus.

