- Une multitude de moments inattendus lors d'une performance récente

Pour son dernier concert "Eras Tour" en Europe, Taylor Swift (34 ans) a mis le paquet mardi soir à Londres, disant au revoir à l'Europe avec de nombreux duos, des surprises musicales et un nouveau clip pour "I Can Do It With A Broken Heart."

Selon le Daily Mail, elle a remercié le public à la fin en déclarant : "Londres, j'ai passé la meilleure et la plus inoubliable soirée avec vous. Merci d'être là pour la dernière soirée de la tournée européenne des Eras."

Des Duos Surprise Excitants

Les Swifties ont été émerveillés lors du concert lorsque Florence Welch (37 ans) est montée sur scène aux côtés de Taylor Swift pour un duo de leur collaboration "Florida!!!" de l'album récent de Swift, "The Tortured Poets Department." Swift a surpris son public en jouant ces chansons surprises plus tôt dans le spectacle au lieu de les réserver pour la fin.

Plus tard dans la soirée, Swift s'est associée à son ami proche et producteur Jack Antonoff (40 ans) pour des duos de "Death By A Thousand Cuts" de l'album "Lover" et "Getaway Car" de "Reputation." Swift a conclu le concert avec sa nouvelle chanson "So Long Londres", qu'elle a interprétée en direct pour la première fois devant 92 000 fans. "Merci pour les souvenirs que nous chérirons pour toujours," a-t-elle déclaré en prenant congé.

Première du Nouveau Clip Musical Après le Concert

Swift a également présenté un nouveau clip musical sur sa chaîne YouTube à 23h, juste après le concert. Ce clip était un montage d'images derrière la scène recueillies tout au long de la "Eras Tour".

Malheureusement, Swift n'a pas satisfait les attentes des fans en annonçant une nouvelle version de son album "Reputation" lors de son dernier concert à Londres. Les Swifties avaient prévu une nouvelle version intitulée "Reputation (Taylor's Version)", mais les indices des spectacles de Londres n'ont pas semblé confirmer cela.

Taylor Swift Fait à nouveau Histoire

Avec ses concerts à Londres au Wembley Stadium dans le cadre de sa "Eras Tour", Taylor Swift a une fois de plus fait histoire. Elle a commencé son dernier concert en annonçant qu'elle est le premier artiste solo à jouer huit fois à Wembley lors d'une seule tournée. Swift avait déjà joué trois concerts au célèbre stade londonien en juin.

