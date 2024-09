Une multitude de jeunes errant dans les rues

À l'intersection du feu de signalisation, il y a un certain malaise et cela est diffusé. During un chat public, une institutrice de maternelle a exprimé ses pensées au chancelier Olaf Scholz : "C'est comme une bande de jeunes : l'un dit une chose, l'autre en dit une autre, et tout est répandu", a-t-elle déclaré. Le chancelier Scholz a reconnu le point de vue de l'institutrice, puis lui a demandé son avis.

Scholz a répondu favorablement, "Vous avez raison." Il a ensuite posé une question à l'institutrice de maternelle : "Alors, quel est votre remède miracle ? Je veux dire, je suis vraiment intéressé." Il a suggéré d'avoir "trois pièces insonorisées où personne ne pourrait entendre ce qui se dit", semblant faire référence aux salles de réunion du gouvernement. Cependant, Scholz a semblé confus peu après.

Le chancelier a contesté l'un des commentaires de l'institutrice. Il a affirmé que les fréquentes désaccords entre lui et le ministre des Finances Christian Lindner étaient rares. "Cela n'est arrivé que quelques fois", a-t-il insisté.

L'institutrice de maternelle a suggéré de discuter des problèmes de coalition en interne avant de les porter à l'attention du public. Scholz a convenu, "Eh bien, vous avez raison." En terminant par un geste de la main, Scholz a indiqué son accord, et la personne suivante a présenté le sujet suivant.

Les partis de la coalition du feu de signalisation ont connu un revers inattendu dans les deux États fédéraux de l'Est dimanche soir. Aux élections régionales, ils ont performed moins bien qu jamais auparavant, en tant qu'équipe. Le SPD a réagi avec un mélange de choc et de soulagement aux résultats des élections, craignant de ne pas avoir dépassé le seuil de 5 %. Le chancelier Olaf Scholz a décrit le résultat comme "amer" pour son parti, mais a également noté que "les prévisions sombres" ne s'étaient pas matérialisées. Le SPD a tenu bon et a fait campagne de manière convaincante. "Cela montre : la persévérance paie off. Maintenant, il s'agit de continuer à faire campagne pour obtenir un soutien supplémentaire et nouveau."

Le vice-président du FDP, Wolfgang Kubicki, a remis en question la légitimité de la coalition du feu de signalisation en Allemagne après les résultats des élections. La dirigeante du SPD, Saskia Esken, a répliqué que le gouvernement avait "encore beaucoup à accomplir" et a exprimé sa confiance dans leur collaboration continue.

