- Une moto s'écrase devant un lapin et se heurte à une garde-corps.

Un cycliste de 33 ans a perdu le contrôle de sa moto en évitant un lièvre qui traversait la route alors qu'il s'engageait sur l'A3 près de Laaber (district de Regensburg) et a fait une chute. Selon les autorités, cet incident s'est produit un mardi lorsque le lièvre a traversé la route, obligeant le motard à dévier de sa trajectoire et à heurter une barrière. Un autre voyageur a prodigué les premiers soins et a appelé les secours.

Le motard a été évacué par hélicoptère vers un hôpital. Son état de santé n'était pas préoccupant. Apparemment, la moto était sans permis et a été mise en fourrière.

Le motard a repris connaissance à l'hôpital et a exprimé sa reconnaissance d'avoir été sur la route goudronnée plutôt que sur l'accotement herbeux. Après l'incident, les autorités ont décidé d'installer plus de panneaux d'avertissement le long de l'A3 pour signaler la présence d'animaux sauvages sur la route.

Lire aussi: