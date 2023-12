Une moto électrique imprimée en 3D donne un aperçu de l'avenir des déplacements écologiques

BigRep, une entreprise allemande, a créé le premier prototype de sa moto électrique imprimée en 3D, la "NERA".

Visitez CNN/com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Il s'agit de la première moto électrique entièrement imprimée en 3D et entièrement fonctionnelle au monde. Bien qu'elle ne soit pas encore fabriquée pour être achetée par les clients, l'entreprise berlinoise espère que le prototype mettra en évidence le potentiel de l'impression 3D.

Pesant à peine 60 kg, le vélo présente plusieurs caractéristiques futuristes, notamment des pneus sans air avec bande de roulement personnalisable, des lumières LED intégrées programmables, une selle et un repose-poitrine personnalisables, ainsi qu'une jante rhomboïdale visuellement frappante.

READ : Les voitures classiques connaissent une renaissance royale en tant que véhicules électriques

À VOIR : VR test drive "the race car of the future" (la voiture de course du futur)

"Ce vélo et nos autres prototypes repoussent les limites de la créativité en matière d'ingénierie et vont remodeler la technologie AM (Additive Manufacturing, impression 3D) telle que nous la connaissons", explique Daniel Büning, cofondateur et directeur général de NOWlab, le département d'innovation de BigRep.

"Le NERA combine plusieurs innovations développées par NOWlab, telles que le pneu sans air, l'intégration fonctionnelle et la technologie des capteurs intégrés."

Le moteur entièrement électrique est installé dans un boîtier personnalisable et le vélo est équipé de pare-chocs flexibles à la place de la suspension standard.

À l'exception des pièces électriques, tous les composants de la NERA sont imprimés en 3D, jusqu'aux pneus.

Les supercars électriques qui illuminent 2018

"En construisant la NERA, les ingénieurs ne se sont pas contentés d'adapter des modèles de moto existants, mais ont imaginé une moto pour la technologie FFF (un type d'impression 3D) grand format, établissant ainsi une référence en matière de conception véritablement créative et repoussant les limites de l'ingénierie mécanique traditionnelle", a déclaré Stephan Beyer, PDG et cofondateur de BigRep.

Si son design séduira sans aucun doute les super-héros qui luttent contre le crime, ce vélo donne également un aperçu passionnant de l'avenir des déplacements écologiques.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com