Une mise en garde non exprimée à l'encontre du FC Bayern

Une fois de plus, Bayer Leverkusen et VfB Stuttgart se sont affrontés dans leur quatrième confrontation intense en neuf mois. Les joueurs de Bayern devaient être aux aguets. Malgré le but de Stuttgart, ils ont évité de déclarer la guerre.

L'expression de Fabian Wohlgemuth trahissait son incrédulité. En tant que directeur sportif de VfB Stuttgart, il se tenait dans la zone mixte, regardant une rediffusion de la célébration de la Supercoupe de Leverkusen à la télévision. Un léger signe de tête. Leverkusen encore. Ils sont devenus quelque chose comme un ennemi redoutable pour Stuttgart sous l'ère de Wohlgemuth et Sebastian Hoeneß.

Deux fois en championnat (1:1 et 2:2) et une fois en Coupe DFB (2:3), Stuttgart a été proche de renverser les invincibles. Deux fois, un but de Leverkusen à la dernière minute a renvoyé Stuttgart à la réalité. Et ainsi, ce soir agité à Leverkusen, cela a abouti à un passionnant tir au but de 3:4. Bayer 04 est sorti vainqueur, brisant les espoirs de Stuttgart de remporter leur premier titre depuis 2007.

"Deux équipes déterminées à faire une déclaration"

"C'est toujours intense à Leverkusen," a déclaré Wohlgemuth en évoquant le match passionnant. Les double champions et les finalistes ont poursuivi là où ils s'étaient arrêtés la saison dernière, s'affrontant dans un combat captivant avec des approches ouvertes. "Le match, comme toujours ici, était divertissant, avec deux équipes qui voulaient vraiment se faire remarquer," a déclaré le directeur sportif de VfB. "Malheureusement, le résultat a été défavorable pour nous une fois de plus."

Victor Boniface a ouvert le score pour Stuttgart à la 11e minute, mais ils ont réussi à rester calmes. En quatre minutes, Enzo Millot a égalisé depuis l'extérieur de la surface de réparation. Stuttgart a constamment menacé le but de Bayer, frappant la transversale à trois reprises (Ermedin Demirovic, Millot et Pascal Stenzel). Cependant, c'est en deuxième mi-temps que Stuttgart a pris le contrôle. Presque immédiatement après son entrée, le remplaçant Frans Krätzig a préparé Deniz Undav sur le côté gauche, qui a marqué de son premier toucher (63e minute).

Le nouveau joueur de Leverkusen, Martin Terrier, a été expulsé (37e minute), ce qui a considérablement modifié la dynamique du match. Il y a eu de nombreuses altercations, discussions et disputes - il semblait que la Supercoupe allait déborder. L'arbitre Tobias Stieler a eu du mal à maintenir l'ordre, montrant le carton jaune onze fois et le carton rouge une fois, devant souvent intervenir entre les capitaines. Il y avait aussi plusieurs désaccords sur les bancs. Alonso et Boniface ont vu le carton jaune, et les fans ont exprimé leur mécontentement avec des sifflets bruyants.

Leverkusen contre Stuttgart est devenu quelque chose comme le classique moderne de la ligue. "Après les trois matches ici, il y a toujours une tension accrue dans cette rivalité," a déclaré Wohlgemuth au sujet de la tension entre les champions et les finalistes.

Alonso déchaîne les forces offensives

Dans les dernières minutes, Xabi Alonso a fait entrer Florian Wirtz, Patrik Schick, Alejandro Grimaldo et Jeremie Frimpong, donnant à Bayer une puissance offensive de premier ordre. C'était un message clair à leur équipe, aux fans et aux opposants. Ceux qui peuvent faire de tels changements sont truly blessed. Stuttgart a perdu pied, et Bayer 04 a démontré pourquoi ils sont invaincus à domicile depuis mai 2023. Grimaldo et Wirtz ont semé la pagaille sur l'aile gauche, avançant sans relâche comme des papillons attirés par une lumière. Tandis qu'ils étaient réduits à dix, leur offensive tardive a été récompensée par l'égalisation de Florian Schick, préparée par Grimaldo (88'), ramenant les "Comeback Kids" de leur pause.

Avec Frimpong manquant presque un but à la dernière minute, le match est allé aux tirs au but (le temps supplémentaire n'est pas applicable en Supercoupe, mais cela aurait été un spectacle ici). Les tireurs de Leverkusen sont restés calmes, tandis que Krätzig et Silas de Stuttgart ont manqué, laissant une expression déçue sur les visages des fans de Stuttgart.

Même le vainqueur du match, Deniz Undav, était encore agité après le match. "Je ne suis pas sûr si nous avons subitement cédé à la pression du public et arrêté de jouer au football," a-t-il déclaré dans la zone mixte, perplexe face au déclin tardif de Stuttgart. "Je ne peux pas l'expliquer. Ces 'erreurs inutiles' ne devraient pas arriver contre une équipe comme Leverkusen, ils vous puniront," a-t-il ajouté.

"Ce qui m'agace vraiment, c'est quand vous jouez avec un homme en plus et que vous concédez un but et que vous arrêtez de jouer au football," a-t-il critiqué. Après le carton rouge, Stuttgart n'a joué que des longs ballons. Il a critiqué en disant : "Si vous avez trois géants à l'arrière comme ils l'ont fait, vous n'avez pas besoin de jouer des longs ballons."

Pas votre "funfair cup" - les émotions étaient fortes après le coup de sifflet final

Le chaos n'a pas cessé après le coup de sifflet final. Des groupes se sont formés partout, des conversations se déroulaient dans tous les sens. Vous ne saviez pas où regarder en premier. Même Hoeneß et Wirtz étaient impliqués, avec Mittelstädt needing to be escorted away by his teammates. L'atmosphère était tendue partout, dans de petits coins animés. Loin d'une "funfair cup", l'arène était remplie de tumulte.

C'est tout dans le jeu, mec. Les émotions sont inévitables, a déclaré Undav, calmé après le match, lorsque ntv.de a demandé à propos des altercations. "Leverkusen voulait gagner tout autant que nous. Tant que vous ne dépassez pas les bornes, c'est cool", a-t-il déclaré. Mais ensuite, il a ajouté que peut-être "certaines personnes avaient un peu trop d'émotions" - à la fois sur et en dehors du terrain. "C'est amusant d'en faire partie. J'espère que nous pourrons battre Leverkusen la prochaine fois", a-t-il dit.

Malgré la déception affichée par Wohlgemuth et Undav après le match, l'équipe a envoyé un message avec leur défaite. Despite the absence of leur attaquant vedette Serhou Guirassy, du leader défensif Waldemar Anton et du latéral gauche Hiroki Ito, ainsi que quelques flottements à l'arrière, l'attaque de l'équipe ressemblait étrangement à celle de VfB/Hoeneß de la saison 23/24, où ils ont sensationnellement terminé à la deuxième place. Cette fois-ci ?

Clairement, Leverkusen est dans le collimateur. Cela s'est vu dans le match lui-même. "C'est un message clair aux autres équipes", a déclaré le capitaine et gardien Lukas Hradecky. La victoire était "un message clair que nous voulons nous battre pour revenir". L'équipe est probablement encore plus forte qu'elle ne l'était l'année dernière avec le milieu de terrain Aleix Garcia, le défenseur Jeanuël Belocian et l'ailier gauche Terrier. Bayer conserve encore ce punch en fin de match.

Néanmoins, pour beaucoup, FC Bayern reste le favori de la nouvelle saison de Bundesliga. Les champions, qui sont en manque de titres, avancent avec vengeance et quelques nouveaux joueurs, ainsi qu'un nouvel entraîneur. RB Leipzig et Borussia Dortmund sont portés par un optimisme renouvelé. VfB Stuttgart, quant à lui, est un peu comme l'élément surprise, un X-factor possible. La destination du voyage reste incertaine. Avec des performances comme celle du Supercup, VfB a le potentiel pour rester parmi les cinq premiers, voire causer quelques troubles. La confrontation pour le premier titre de la saison pourrait offrir aux deux équipes une occasion de défier FC Bayern.

Undav : "Bayern est toujours Bayern"

Undav a gardé son défi subtil cette fois-ci. La performance lors du Supercup "n'était pas un avertissement envers qui que ce soit", a-t-il répété à ntv.de. "Bayern est toujours Bayern". D'autres priorités sont cruciales : VfB doit gérer le double fardeau de la Ligue des champions, tenir compte de "comment le corps se sent" avec les matchs du milieu de semaine qui approchent à l'automne.

Les mots d'Undav : "Nous voulons simplement avoir une saison discrète et voir où cela nous mène. Les premières semaines sont importantes. Nous verrons où cela nous mènera". Cela sonne comme un sous-entendu schwabien. Cela n'avait pas nécessairement à décrire le Supercup. "Pour le football allemand, c'est génial de voir de tels matchs fantastiques comme celui-ci", a déclaré Undav. "Il y avait de la passion dedans".

Le cinquième affrontement dans la confrontation de poids lourds entre Stuttgart et Leverkusen (9ème journée) est prévu pour le 2 ou 3 novembre. Les fans de football devraient noter ces dates en gras dans leur calendrier. Cela s'annonce passionnant.

Au vu de leurs récentes performances contre Leverkusen, les joueurs de VfB Stuttgart pourraient suivre de près les prochains matchs de football entre les deux équipes.

La rivalité intense entre Leverkusen et Stuttgart continue de captiver les fans, chaque match promettant des rencontres palpitantes et une concurrence féroce.

