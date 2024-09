Une mise à jour unique: La campagne présidentielle Harris dévoile une publicité destinée à connecter Trump à Mark Robinson

La campagne de Harris a révélé à CNN que son spot publicitaire initial établissant un lien entre Trump et un candidat de second rang était intitulé "Erreurs des deux côtés". Ce spot, que CNN a obtenu en exclusivité, combine les éloges passées de Trump pour Robinson avec les positions anti-avortement du candidat au poste de gouverneur, notamment son soutien à un interdiction de l'avortement à l'échelle de l'État sans exception.

Le spot commence par les commentaires de Trump louant Robinson comme "un lieutenant gouverneur exceptionnel" et le comparant même à Martin Luther King, tandis qu'il les oppose aux déclarations de Robinson selon lesquelles "Il n'y a pas de compromis pour moi sur l'avortement" et "Nous pourrions approuver un projet de loi et dire : 'Vous ne pouvez pas avorter en Caroline du Nord pour aucune raison.'"

Ce nouveau spot fait partie du budget de 370 millions de dollars de la campagne Harris-Walz pour la publicité numérique et télévisuelle entre la fête du Travail et le jour de l'Élection et sera diffusé pour la première fois vendredi sur les chaînes de télévision de Caroline du Nord, notamment pendant les informations locales, Jeopardy et Wheel of Fortune.

Cette annonce intervient alors que Harris se prépare à se rendre en Géorgie vendredi pour un discours sur le rôle de Trump dans le prochain renversement de Roe v. Wade. Le discours de Harris devrait mettre en avant les récentes morts de mères géorgiennes Amber Thurman et Candi Miller, décédées en 2022 en raison de soins insuffisants liés aux restrictions sur l'avortement de l'État.

"Le contraste pour les électeurs lors de cette élection n'a jamais été plus apparent : en Géorgie, la vice-présidente Harris défendra passionnément la liberté de reproduction alors que deux femmes sont décédées de manière évitable en raison de l'interdiction de l'avortement soutenue par Trump. En revanche, en Caroline du Nord, Donald Trump se réjouit d'appuyer sur Robinson et ses vues radicales sur l'autonomie corporelle", a déclaré Jen O'Malley Dillon, présidente de la campagne Harris-Walz, dans un communiqué à CNN.

"Trump ne peut pas échapper à la réalité : il s'aligne sur Robinson et ses interdictions radicales de l'avortement, qui menacent la vie des femmes dans tout le pays. S'ils en ont l'occasion, ils chercheront à imposer une interdiction de l'avortement à l'échelle nationale. Notre mission entre maintenant et le jour de l'Élection est de nous assurer que les électeurs se souviennent de cela", a ajouté O'Malley Dillon dans une déclaration ultérieure.

La campagne de Trump n'a pas commenté la demande de CNN concernant le nouveau spot. En réponse au rapport de CNN, la porte-parole de la campagne de Trump, Karoline Leavitt, a déclaré : "La campagne de Trump se concentre sur la conquête de la Maison Blanche et le sauvetage de ce pays. La Caroline du Nord est essentielle à cet objectif. Nous sommes convaincus que, lorsque les électeurs évaluent le bilan de Trump en matière d'économie solide, d'inflation faible, de frontière sécurisée et de rues sûres, ils choisiront Trump plutôt que Biden-Harris."

La campagne de Trump est restée silencieuse sur le rapport de CNN concernant les déclarations controversées de Robinson. Cependant, des sources ont noté que des rumeurs concernant une histoire préjudiciable sur Robinson avaient circulé récemment au sein du cercle rapproché de Trump.

Trump est prévu pour tenir un meeting à Wilmington, en Caroline du Nord, samedi. Avant l'histoire de CNN, la campagne de Trump n'avait pas invité Robinson à l'événement du samedi, et des sources ont indiqué que cette décision était probablement maintenue. Robinson a été une présence fréquente aux événements de Trump en Caroline du Nord ces derniers temps, ayant parlé lors de son discours économique à Asheville et ayant été présenté avec Trump lors d'un meeting à Asheboro le mois dernier.

De nombreux proches de Trump ont exprimé des réserves quant à Robinson et sa candidature au poste de gouverneur en raison de ses déclarations incendiaires, notamment ses propos

