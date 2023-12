Une minute de silence lors du premier défilé de Chanel sans Karl Lagerfeld

Le défilé automne-hiver 2019, auquel ont assisté des personnalités comme Anna Wintour, Kristen Stewart, Naomi Campbell, Claudia Schiffer et Monica Bellucci, a débuté par une minute de silence. Puis, la voix de Lagerfeld a résonné dans la salle, réfléchissant à la façon dont il a renouvelé la désirabilité de Chanel, et partageant les premiers souvenirs de son temps au sein de la marque.

Une carte illustrée laissée sur chaque siège lors du défilé présentait un dessin de Lagerfeld et de la fondatrice de Chanel, Coco Chanel, avec les mots "The beat goes on..." écrits au-dessus de leurs têtes.

Lagerfeld, décédé le 19 février à l'âge de 85 ans, était directeur artistique de Chanel depuis 1983, date à laquelle le PDG Alain Wertheimer lui a donné "carte blanche" pour réinventer la marque.

"Grâce à son génie créatif, sa générosité et son intuition exceptionnelle, Karl Lagerfeld était en avance sur son temps, ce qui a largement contribué au succès de la maison Chanel dans le monde entier", a déclaré M. Wertheimer dans un communiqué publié à la suite de son décès.

Un grand final

La scénographie du défilé a transporté les invités du Grand Palais à Paris dans un village alpin, avec des maisons enneigées sur fond de pics montagneux, dans ce qui pourrait être un clin d'œil aux racines allemandes de Lagerfeld.

La collection a été conçue en collaboration avec le successeur de Lagerfeld, Virginie Viard, directrice du studio de création de mode de Chanel et bras droit de Lagerfeld pendant plus de 30 ans.

Les mannequins, dont Cara Delevingne et Kaia Gerber, favorites de Lagerfeld, ont présenté un défilé des signatures de la marque, avec beaucoup de tweeds gonflés, d'imprimés pied-de-poule dans une variété de couleurs et d'accessoires en perles.

La silhouette dominante était surdimensionnée, avec des pantalons gonflés, des manteaux longs, des vestes bouffantes et des revers spectaculaires, accessoirisés de bottes d'hiver en fourrure. Au milieu de la palette de couleurs majoritairement sombres, il y avait un flot de tenues délicates entièrement blanches, dont une mini jupe en plumes portée par Penelope Cruz.

Le Chanel de Karl Lagerfeld

Le défilé s'est achevé par une ovation prolongée et pleine de larmes, alors que les mannequins descendaient la piste sur la chanson "Heroes" de David Bowie. Personne n'est sorti des coulisses pour faire une dernière révérence.

Se souvenir d'un leader disparu

Les autres marques de luxe de Lagerfeld ont également rendu hommage au créateur au cours des dernières semaines. Lors de la Semaine de la mode de Milan, Fendi, la marque italienne dont Lagerfeld a été le directeur artistique pendant 54 ans, a clôturé son défilé automne-hiver 2019 avec un segment du documentaire 2013 "Karl Lagerfeld Sketches His Life", dans lequel il esquisse et décrit ce qu'il portait lors de son premier jour au sein de la marque.

Chloé, la maison française qu'il a dirigée de 1963 à 1983, puis de 1992 à 1997, a offert à ses invités des cartes postales contenant des images et des citations de l'époque de Lagerfeld.

"Nous chérirons éternellement sa capture joyeuse de l'esprit de la femme Chloé, ainsi que tous ceux qui ont ressenti la liberté et la beauté de porter ses vêtements", peut-on lire dans les notes du défilé.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com