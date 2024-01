Une mère recherchée pour avoir tué ses deux enfants a été arrêtée au Royaume-Uni, selon la police

Les autorités ont lancé un mandat d'arrêt contre Kimberlee Singler pour meurtre et tentative de meurtre après que son fils de 7 ans et sa fille de 9 ans ont été retrouvés morts dans une maison et que sa fille de 11 ans a été envoyée à l'hôpital, a rapporté CNN .

Mme Singler a été arrêtée "sans incident" dans un lieu non identifié au Royaume-Uni samedi, selon la police de Colorado Springs.

"Les détectives de l'unité des homicides du département de police de Colorado Springs continuent de travailler en étroite collaboration avec de nombreux organismes d'application de la loi pour poursuivre l'enquête en cours", indique le communiqué.

Le département a indiqué que de plus amples informations sur l'arrestation seraient communiquées lors d'une conférence de presse à une date ultérieure.

La police s'est d'abord rendue au domicile de Mme Singler le 19 décembre après avoir reçu un appel au 911 concernant un cambriolage. À leur arrivée, ils ont trouvé son fils de 7 ans et sa fille de 9 ans morts, ont indiqué les autorités. Ils ont également trouvé Mme Singler et sa fille survivante de 11 ans, qui ont toutes deux été emmenées à l'hôpital.

Mme Singler a d'abord été considérée comme une victime, sur la base du rapport initial de cambriolage, mais elle est devenue suspecte au fur et à mesure que l'enquête avançait, a indiqué la police du Colorado à CNN. Elle a d'abord coopéré avec la police, mais a ensuite cessé de coopérer et la police n'a pas pu entrer en contact avec elle.

"Tant que nous n'avions pas de cause probable, nous ne pouvions pas la retenir pour quelque raison que ce soit", a déclaré Ira Cronin, responsable de l'information publique au département de police de Colorado Springs, à CNN.

Sa fille de 11 ans est sortie de l'hôpital quelques jours après l'incident. Elle se remet de ses blessures et n'est pas avec sa mère, a ajouté M. Cronin.

Singler doit répondre de quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de deux chefs d'accusation de tentative de meurtre. Les charges pour chaque crime présumé ont été doublées car les enfants étaient âgés de moins de 12 ans, selon un communiqué de presse.

