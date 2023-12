Une mère a perdu son portefeuille dans les années 1950. 65 ans plus tard, une famille renoue avec l'histoire perdue.

Jusqu'à ce que, 65 ans plus tard, des entrepreneurs découvrent, lors de travaux de rénovation, un espace caché derrière un mur éboulé de la salle de bains. Sous une montagne de poussière, dans ce qui était autrefois un placard, se trouvait un portefeuille bordeaux flétri, figé dans le temps.

À partir de là, Chris Escobar, propriétaire du Plaza Theatre, a déclaré qu'il était déterminé à rendre le portefeuille à la famille.

"C'était un portail vers le passé", a déclaré M. Escobar à CNN. "En réalisant qu'il manquait à cette famille de vraies personnes qui ont vécu dans ce quartier pendant 65 ans, j'ai imaginé que nous pourrions les retrouver.

Le Plaza Theatre, le plus ancien cinéma d'Atlanta et un haut lieu de la culture, abrite toutes sortes de vieilleries. M. Escobar explique qu'ils ont trouvé de vieux présentoirs à pop-corn avec des lettres de la marquise, des bouteilles de spiritueux qui ne sont plus à la mode. Mais la découverte de ce portefeuille qui n'avait pas été vu depuis un demi-siècle a été différente, a-t-il déclaré.

Le portefeuille était "chargé d'histoire", a déclaré M. Escobar, ce qui lui a donné un bon point de départ pour retrouver la famille de son propriétaire.

Le portefeuille a été trouvé derrière ce mur pendant des travaux de rénovation. Contenu du portefeuille trouvé.

Ce propriétaire était un certain Floy Culbreth, d'après la licence qui se trouvait à l'intérieur du portefeuille. Mais Escobar s'est heurté à son premier problème : à l'époque, les femmes étaient souvent désignées par le nom de leur mari, de sorte que les recherches sur le nom de Culbreth ont donné peu de résultats.

Escobar a recruté sa femme Nicole, qu'il qualifie de "limier de l'internet", pour retrouver le propriétaire du portefeuille.

Elle a réussi à trouver la nécrologie de Roy Culbreth, le mari de Floy. À partir de là, ils sont tombés sur des enfants et des petits-enfants, jusqu'à ce qu'ils tombent sur un site web consacré à la Culbreth Cup, un tournoi de golf caritatif organisé par la famille au profit d'une association de lutte contre l'infirmité motrice cérébrale. Ils ont alors pu remonter jusqu'à la fille des Culbreth, Thea Chamberlain.

"J'ai déjà l'impression que c'est un privilège de pouvoir surveiller et gérer cet espace historique", a déclaré M. Escobar. "Mais transmettre littéralement l'histoire d'une famille, c'est un tel cadeau. C'est un tel cadeau.

Mme Chamberlain raconte que sa mère était décrite comme aussi belle que Myrna Loy, avec la personnalité d'une "June Cleaver épicée". Elle se souvient que les enfants du quartier disaient que regarder sa mère était plus amusant que de regarder "I Love Lucy".

Mme Culbreth était également très impliquée dans la communauté, enseignant l'école du dimanche et participant au club de jardinage, selon sa fille, ainsi que dans son travail à but non lucratif pour aider les personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale.

Mme Chamberlain a même trouvé certains de ses propres effets personnels dans le portefeuille : Quelques cartes d'assurance et une note de rendez-vous chez le médecin. Aujourd'hui âgée de 71 ans, elle n'avait que 6 ans lorsque sa mère a perdu le portefeuille.

Les bibelots contenus dans le portefeuille appartenaient indubitablement à sa mère, a déclaré Mme Chamberlain. Elle pouvait imaginer Mme Culbreth espérant qu'ils gagneraient la tombola de la Chevrolet ou cachant ses cartes d'achat.

"C'était très émouvant", a déclaré Mme Chamberlain. "Un flot de souvenirs est revenu, et cela l'a en quelque sorte ramenée à la vie.

Les Culbreth se sont réunis en novembre pour retrouver le portefeuille et commémorer leur famille.

"Nous avions des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants avec nous", a déclaré M. Escobar. "Plusieurs générations de Culbreth étaient donc présentes pour retrouver cette pièce perdue de l'histoire familiale.

Mme Chamberlain a regardé deux de ses petits-enfants, âgés de sept et cinq ans, examiner avec précaution les reçus et les photos, en interrogeant leurs parents sur l'histoire de l'objet.

"Ils savaient qu'il s'agissait d'un objet à conserver précieusement, dit-elle. "Ils savaient que c'était un moment spécial.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com