Une Mercedes de 1954 d'une valeur de 70 millions de dollars sera bientôt mise en vente.

En tête de la sélection de certaines des voitures les plus désirables du monde mises aux enchères, se trouve la Streamliner, qui a été conduite par les légendes de la course Juan Manuel Fangio et Stirling Moss, selon un communiqué de RM Sotheby’s.

Fangio a été le premier à prendre le volant de la voiture, lors d’une course à Buenos Aires, en Argentine, avant que Moss ne prenne le relais un an plus tard lors du Grand Prix d’Italie 1955 à Monza, où il a enregistré le meilleur tour de la course.

Un autre véhicule mythique qui sera mis aux enchères pour lever des fonds pour le musée est une Ferrari 250LM de 1964, qui a participé trois fois aux 24 Heures du Mans, remportant la course en 1965, ainsi qu’une Chevrolet Corvette SS Project XP64 de 1957, qui possède une carrosserie en magnésium, et une Ford GT40 MkII de 1966.

“Ces véhicules seront parmi les plus importantes voitures jamais vendues dans le monde”, a déclaré Gord Duff, responsable mondial des enchères chez RM Sotheby’s, dans le communiqué.

“Il n’y a presque rien à quoi les comparer, et savoir qu’ils sont vendus pour une cause aussi noble est une grande satisfaction.”

Selon le communiqué, le musée a décidé de vendre un total de 11 voitures parce qu’elles “ne sont pas directement liées à l’Indy 500 ou au Indianapolis Motor Speedway”.

L’objectif est d’augmenter l’endowment du musée, de lui permettre de restaurer et d’entretenir sa collection restante, et d’acheter plus d’artéfacts pour raconter l’histoire de l’Indy 500 et du Indianapolis Motor Speedway.

Le président du musée, Joe Hale, a déclaré dans le communiqué que les ventes aideront “à financer la complète réimagination du musée IMS, des installations structurelles et de technologie de pointe aux expositions interactives et aux expériences”.

D’autres voitures qui seront vendues comprennent des voitures de course anciennes telles qu’une Itala de 1907 ; une Laurin & Klement Racer de 1911, qui présente une technologie d’aérodynamique active précoce ; et une Mercedes Brookland “Semmering Hill Climb” de 1909, qui est “considérée comme le plus grand saut technologique et une avancée massive des performances pour les voitures, elle a établi Mercedes comme l’un des plus grands constructeurs automobiles de l’époque”, selon la maison de ventes.

Une autre des voitures est Sonic I, avec laquelle Craig Breedlove a établi cinq fois le record de vitesse sur terre, avec une vitesse maximale de 600,601 mph. L’épouse de Breedlove, Lee, a également établi le record de vitesse sur terre pour les femmes en atteignant 308,65 mph dans Sonic I.

Les voitures seront vendues lors de différents événements à la fin de cette année et en 2025, selon le communiqué.

Les voitures historiques ont atteint des prix astronomiques ces dernières années.

En 2022, une Mercedes-Benz SLR coupé de 1955 très rare, qui avait été conservée dans la collection du constructeur automobile allemand, a été vendue à un acheteur privé pour 135 millions d’euros (142 millions de dollars à l’époque).

Ce prix en fait la voiture la plus chère jamais vendue, selon Hagerty, une société qui suit les valeurs des voitures de collection.

Le record précédent était détenu par le célèbre collectionneur de voitures David MacNeil, fondateur et PDG de la société de tapis automobiles WeatherTech, qui a acheté une Ferrari 250 GTO avec le numéro de châssis 4153 GT pour 70 millions de dollars en 2018, la Ferrari la plus chère jamais vendue aux enchères.

À l’époque, James Knight, président du groupe automobile de la maison de ventes britannique Bonhams, comparait les 250 GTO aux œuvres d’art les plus exclusives du monde.

