Une mentalité non conventionnelle: la première allemande de Kompany

Vincent Kompany, le nouveau coach du Bayern, a un avantage international en football grâce à sa capacité à donner des ordres en allemand, anglais et français. Pour son premier match en tant que manager de la Bundesliga, il a opté pour une méthode de communication ancienne : il a envoyé Thomas Müller sur le terrain avec une note contenant des instructions tactiques à la 65e minute.

L'utilisation de cette stratégie lors du match du Bayern contre le VfL Wolfsburg dimanche, où ils étaient menés 1:2, s'est avérée efficace. Le Bayern a finalement remporté le match 3:2 (1:0), grâce aux décisions avisées de Kompany et à son sang-froid sous pression.

Christoph Freund, le directeur sportif, a salué la performance de Kompany lors de son premier match en Bundesliga en déclarant : "Il a pris de bonnes décisions et n'a pas perdu son sang-froid."

Cependant, Kompany a admis que le redémarrage du Bayern était trop zélé. Lors de la première mi-temps, leur équipe, renforcée de plus de 120 millions d'euros, dominait tous les aspects du jeu et a pris l'avantage grâce à Jamal Musiala (20e minute). Après la pause, Lovro Majer de Wolfsburg a marqué deux fois coup sur coup (47e/penalty/55e) et a manqué le but à nouveau pendant cette période tumultueuse (51e).

Le propre but de Jakub Kaminski (65e) et le but victorieux de Serge Gnabry (82e) ont ajouté un autre rebondissement à ce match, mettant en évidence deux conclusions potentielles pour le Bayern : comme lors de la saison précédente, l'équipe peut être facilement déstabilisée par des revers soudains tels que l'égalisation de Wolfsburg. Le but de 1:2 est survenu en raison d'une erreur individuelle coûteuse du défenseur Minjae Kim.

D'un autre côté, contrairement à leur première saison sans titre en une décennie, le Bayern sous Kompany a démontré une résilience oubliée depuis longtemps. "Ce que vous avez constamment observé et également observé pendant la préparation : la mentalité, le noyau, qui est le plus important, était exceptionnel à la fin. Nous méritions de gagner", a déclaré Müller après son 709e match compétitif et son 474e match de Bundesliga pour Munich. En championnat, il est maintenant le seul détenteur du record, battant le record illustre de Sepp Maier dans l'histoire riche du Bayern.

Kompany n'a qu'un seul match de Bundesliga à son actif avec le Bayern. Cependant, il sait déjà que les résultats sont essentiels dans ce club. Par conséquent, il a partagé une perspective positive sur ce match en déclarant : "Je suis plutôt satisfait de la première mi-temps. C'était quelque chose sur quoi construire. Il est stupide de s'imaginer que le match sera facile si l'adversaire marque dans les 20 premières secondes de la deuxième mi-temps. Finalement, je tiens à souligner l'exceptionnelle mentalité de l'équipe."

Seulement un nouveau joueur dans le onze de départ

Un coup d'œil aux décisions de Kompany dimanche indique : le remaniement au FC Bayern cet été n'était pas aussi important que prévu.

Seul le nouveau venu Michael Olise était parmi les titulaires. Des joueurs comme Leon Goretzka et Kingsley Coman, qui étaient spéculés pour partir, restent dans l'équipe.

Remarquablement, plusieurs joueurs semblent avoir un rôle plus important sous Kompany qu'ils n'en avaient sous son prédécesseur Thomas Tuchel : Joshua Kimmich, par exemple, a été réintégré au milieu du terrain. De plus, le Français Sacha Boey a eu l'opportunité de jouer à droite, malgré les rapports précédents suggérant que sa convenance pour le Bayern était conditionnelle.

Boey et Olise ont tous deux commencé de manière positive à droite, formant un duo solide. Les incursions agressives de Boey ont préparé le but de 1:0 de Musiala. Cependant, Boey a également contribué à la pénalité de Majer, qui a abouti à l'égalisation de 1:1. Cela était en ligne avec la performance fluctuante de l'équipe lors de ce premier match.

Dans son premier match en tant que manager du Bayern en Bundesliga, Vincent Kompany a conduit l'équipe contre le VfL Wolfsburg en Basse-Saxe. Malgré une première mi-temps difficile, où Wolfsburg a marqué deux fois pour prendre l'avantage, le Bayern a démontré une résilience sous Kompany et a remporté le match 3-2.

