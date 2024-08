- Une menace de sabotage potentiel de la Russie dirigée contre une base aérienne de l'OTAN.

Base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen : alerte maximale en raison de soupçons de sabotage russe

Une alerte de sécurité accrue a été déclenchée à la base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen, près d'Aix-la-Chapelle, en raison de rapports de renseignement faisant état d'une menace potentielle d'actions de sabotage russes. Les services de renseignement d'un pays étranger auraient averti de préparatifs précoces pour une éventuelle attaque de sabotage russe sur la base de l'OTAN à l'aide d'un drone.

La semaine dernière, la base aérienne de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a fonctionné pendant environ 24 heures au deuxième niveau de sécurité le plus élevé en raison d'une menace perçue. Après la fin de l'incident, elle est revenue à son niveau de sécurité initial, connu sous le nom de "niveau Bravo+", aux alentours de 15 heures le vendredi. Le niveau de sécurité élevé était une mesure préventive pour minimiser les risques pour le personnel, comme l'a expliqué un porte-parole.

Les premiers avertissements ont entraîné le départ anticipé des employés non essentiels, sans affecter les opérations de vol standard. Le "niveau Charlie", selon la terminologie de l'OTAN, indique la survenue d'un incident ou des signes d'activité terroriste imminente contre l'alliance.

La base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen abrite des avions spécialisés principalement pour surveiller l'espace aérien de l'alliance orientale. Ces avions, en forme de champignon, peuvent distinguer et identifier d'autres aéronefs à une distance de plus de 400 km. Selon un porte-parole, environ 1 600 personnes travaillent à la base aérienne de l'OTAN.

Menaces terroristes en Allemagne et en Europe en juillet

Des rapports de surveillance accrue en raison de menaces terroristes ont été signalés sur les bases militaires américaines en Allemagne et dans divers pays européens en juillet. Selon CNN, citant deux sources non identifiées, les autorités américaines ont placé le deuxième niveau de sécurité le plus élevé, "Charlie", sur ces bases. Cependant, les informations sur la nature de la situation menaçante sont restées inconnues.

Des spéculations sur la présence de drones ont émergé autour du quartier général de l'OTAN à Bruxelles et de la base aérienne la semaine dernière. Cependant, un porte-parole a nié ces allégations, affirmant qu'aucune intrusion aérienne n'avait eu lieu pendant cette période.

Incidents de sabotage possibles

Des soupçons de sabotage ont également plané sur plusieurs installations militaires allemandes, entraînant des enquêtes supplémentaires. Une violation de la sécurité à l'usine d'eau de la base aérienne de Cologne-Wahn a suscité des soupçons de contamination potentielle de l'eau potable. La police et les organisations de sécurité de l'État ont enquêté sur cet incident.

Des rapports d'activités suspectes à Geilenkirchen ont également été signalés. Selon des sources de sécurité intérieure, une personne proche de l'aéroport a été arrêtée pour interrogatoire. Cependant, les soupçons contre cette personne ont finalement été levés.

Compte tenu des mesures de sécurité accrues en cours à la base aérienne de l'OTAN à Geilenkirchen, située en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il est crucial que les autorités locales restent vigilantes. En effet, la semaine dernière, la base a fonctionné au deuxième niveau de sécurité le plus élevé en raison de menaces potentielles, soulignant l'importance de protéger cet emplacement stratégique.

