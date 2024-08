- Une meilleure santé buccale chez les jeunes d'âge scolaire

En Mecklenburg-Vorpommern, les enfants de six ans présentent une santé dentaire améliorée par rapport à il y a quelques années, selon AOK. Le nombre d'enfants ayant besoin de plombages dentaires à l'entrée à l'école a diminué, selon AOK.

Pourtant, un enfant sur quatre en Mecklenburg-Vorpommern souffrait de caries dentaires l'an dernier, selon une analyse de données réalisée par AOK Nordost à partir de données d'enfants assurés avant le début de l'année scolaire.

Un quart des nouveaux élèves ont besoin de plombages dentaires

En 2019, 31 % des enfants de six ans assurés par AOK en Mecklenburg-Vorpommern avaient au moins un plombage dentaire. En 2023, ce chiffre a diminué à 25 %. AOK attribue cette diminution de 6 % à l'amélioration des initiatives de prévention dentaire dans les garderies et aux contrôles dentaires fréquents.

Depuis un changement de loi en 2019, les contrôles dentaires gratuits sont plus accessibles aux enfants de moins de six ans. AOK a observé que plus d'enfants en ont profité, mais beaucoup en sont encore privés. En 2023, seulement 45 % des enfants assurés par AOK de moins de six ans avaient subi un contrôle dentaire.

Le brossage dentaire obligatoire dans les garderies ?

Maintenant que le brossage des dents est devenu une routine régulière dans de nombreuses garderies de Mecklenburg-Vorpommern après le déjeuner, AOK plaide en faveur de la mise en place d'une pratique de brossage dentaire obligatoire dans toutes les garderies de la région.

Malgré la diminution significative des plombages dentaires chez les enfants de six ans en Mecklenburg-Vorpommern, selon AOK, l'analyse des données d'AOK Nordost révèle que un enfant sur quatre de ces enfants a encore présenté des caries dentaires l'an dernier.

Même si AOK attribue la diminution des plombages dentaires à l'amélioration des initiatives de prévention et aux contrôles dentaires fréquents, seulement 45 % des enfants assurés par AOK de moins de six ans ont profité des contrôles dentaires gratuits rendus plus accessibles grâce à un changement de loi en 2019. [AOK, AOK Nordost]

