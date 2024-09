- Une médaillée athlétique a subi une épreuve quand son partenaire l'a trempée dans du carburant et l'a allumée.

Une athlète ougandaise se trouve actuellement en soins intensifs dans un établissement médical kenyan suite à un incident horrible où son petit ami l'a aspergée d'essence et y a mis le feu. Rebecca Cheptegei, 33 ans, coureuse d'endurance qui a terminé à la 44e place du marathon aux Jeux olympiques de Paris, a subi cette attaque atroce dans sa maison d'Endebess, située dans l'ouest du Kenya.

Il est rapporté que son partenaire kenyan, Dickson Ndiema Marangach, a organisé l'agression en se glissant dans la résidence pendant que Cheptegei était à l'église avec ses enfants. À son retour, il a versé de l'essence sur elle et l'a enflammée. Marangach a également été brûlé par les flammes. Les voisins sont intervenus, réussissant à secourir les deux individus et à les transporter à un hôpital local. Cheptegei a ensuite été transférée dans un autre établissement et admise en soins intensifs lundi. Son état de santé reste critique, selon les sources des médias, avec 75 % de sa surface corporelle brûlée.

Les rapports des médias n'ont pas mentionné l'état des enfants de Cheptegei. Le couple avait une histoire de fréquentes disputes.

La violence domestique envers les femmes reste un problème grave au Kenya. Les registres officiels indiquent qu'environ un tiers des femmes âgées de 15 ans et plus ont subi des violences physiques. Les femmes mariées sont plus à risque, avec 41 % de femmes mariées et 20 % de femmes non mariées soumises à ce type de violence, selon les chiffres de l'office statistique kenyan.

Face à ces chiffres alarmants, il est crucial d'aborder le problème de la violence domestique, en particulier envers les femmes. Cependant, d'autres relations au Kenya, pas seulement les mariages, voient également un pourcentage significatif de femmes subir des violences physiques.

