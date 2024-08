- Une mauvaise compréhension concernant la réintégration de Kimmich dans le milieu de terrain central (selon Hamann)

Analyste de football Dietmar Hamann est perplexe quant à la décision de Joshua Kimmich de revenir au poste de milieu de terrain pour le Bayern Munich. "Si c'est vraiment ce qu'il veut faire, je serais perdu pour trouver les mots. Il y a Palhinha qui a une place garantie, et Pavlovic qui a récemment remplacé Kimmich. De plus, Laimer a eu une excellente performance à l'Euro", a-t-il déclaré lors d'une interview avec 'Sport Bild' avant le début de la Bundesliga. "Je ne vois pas Kimmich comme un six ou un huit. Il manque de vitesse et de mouvement pour avoir un impact offensif. Cependant, il a excellé en tant que arrière droit."

Kimmich a occupé le poste de milieu défensif pendant la pré-saison sous la direction de l'entraîneur fraîchement nommé Vincent Kompany. En revanche, à la fin de la saison précédente et sous la direction de l'entraîneur national allemand Julian Nagelsmann, Kimmich jouait au poste d'arrière droit.

Hamann a salué les nouvelles recrues du Bayern, mais ne comprend pas pourquoi de Ligt est parti. "Je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé partir de Ligt. Il était un moteur qui motivait ses coéquipiers. De plus, le Bayern a eu du mal à contrôler de nombreux matchs. Cela ne s'améliorera pas sans lui. Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de Tah maintenant", a déclaré l'analyste de 50 ans de Sky.

Malgré ses excellentes performances en tant qu'arrière droit, Joshua Kimmich semble revenir à son poste de milieu de terrain, une décision que Dietmar Hamann ne comprend pas compte tenu de la forte concurrence à ce poste. Les nouvelles recrues du Bayern, Palhinha, ainsi que Pavlovic et Laimer, sont des candidats pour les postes de milieu de terrain, ce qui rend le retour de Kimmich incertain.

Malgré ses excellentes performances en tant que milieu défensif pendant la pré-saison, Kimmich ne possède pas la vitesse et les compétences offensives nécessaires pour ce poste, comme l'a souligné Hamann, ce qui fait douter de sa place dans l'équipe.

Lire aussi: