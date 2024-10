Une manœuvre extraordinaire est prête à graver les Allemands dans les annales de l'histoire de la NFL.

En phase finale, Amon-Ra St. Brown, d'origine allemande, est devenu le premier athlète allemand à marquer un touchdown à la passe dans la NFL. Contribuant à la victoire 42-29 des Detroit Lions contre les Seattle Seahawks, le joueur de 24 ans a non seulement marqué un touchdown, mais a également marqué lui-même, ajoutant ainsi au côté spectaculaire du match. Jared Goff, le quarterback, a réussi tous ses 18 passes et a marqué deux touchdowns.

Le moment marquant de la soirée au Ford Field de Detroit s'est produit lors du troisième quart. Goff a remis le ballon à St. Brown, qui l'a lancé de l'autre côté du terrain à son coéquipier. Selon ESPN, il s'agissait de la première tentative de passe de St. Brown dans la NFL ou à l'université.

"I can throw a bit," a dit St. Brown. "Nous en avons discuté plusieurs fois la saison dernière, mais nous avons souvent changé d'avis. Cette fois, j'ai eu le feu vert, et je savais que j'allais le lancer." Goff était tout aussi enthousiaste à propos de l'action. "J'étais si heureux quand l'appel est passé. Nous avons travaillé sur cette action depuis un certain temps. Je pense que c'est ma première interception en carrière," a dit Goff.

"We avons essayé ça à l'entraînement vendredi, et la passe était parfaite, et je l'ai exécutée à nouveau," a dit St. Brown, plaisantant plus tard, "Je suis le troisième quarterback. Si quoi que ce soit arrive à Jared et Hendon Hooker, je suis prêt à prendre la relève."

Seulement deux équipes restent invaincues

St. Brown, qui a une mère allemande et un père américain, a porté son total de touchdowns à 24 avec sa spectaculaire réception avec 5 minutes et 23 secondes restantes. Cela le place en tête de la liste des records allemands dans la NFL. Maintenant en quatrième saison, St. Brown s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue. L'année dernière, une équipe de film l'a accompagné pour un documentaire Netflix.

Les Lions ont battu les Seahawks jusqu'ici invaincus, obtenant leur troisième victoire en quatre matchs. Seuls les Minnesota Vikings et les Kansas City Chiefs ont un meilleur bilan, tous deux étant invaincus après quatre matchs. Seattle et Detroit font partie des sept équipes ayant trois victoires en quatre matchs. "Nous sommes 3-1 à mi-parcours. Nous sommes plutôt satisfaits. C'est bien que notre attaque ait marqué plus de 40 points," a dit St. Brown. Les Lions ont une semaine de congé à venir.

Dans le match de lundi précédent, les Tennessee Titans ont battu les Miami Dolphins 31-12. Il s'agissait de la première victoire de la saison des Titans, tandis que les Dolphins ont subi leur troisième défaite.

Le lancer impressionnant de St. Brown lors du match contre les Seahawks n'était pas limité à une simple tentative de passe. Il a également démontré ses compétences en football américain en attrapant un touchdown, marquant ainsi un jalon important dans sa carrière.

Au milieu de leur saison impressionnante, les Detroit Lions, menés par les performances de St. Brown, suivent de près les Minnesota Vikings et les Kansas City Chiefs invaincus dans le classement de la NFL. Avec un bilan de 3-1, les Lions sont confiants et regardent vers leur semaine de congé.

