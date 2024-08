- Une manifestation sereine au CSD de Leipzig - Un rassemblement de droite controversé s'oppose

Une semaine après que des groupes d'extrême droite aient causé le chaos lors de la CSD à Bautzen, Leipzig a été le théâtre d'une célébration pacifique et joyeuse de la Christopher Street Day, avec des dizaines de milliers de participants. Une manifestation d'extrémistes a été interrompue en fin d'après-midi après de nombreuses violations de la loi, notamment une interdiction de manifester et des infractions pénales, ce qui a entraîné la fin de l'événement. Trois contre-manifestations contre les extrémistes, comprenant plusieurs centaines de personnes, ont eu lieu sans incident.

Selon les rapports de police, environ deux tiers des 300 à 400 participants à l'événement néo-nazi ont été interdits de la majeure partie du centre-ville de Leipzig. Certains individus d'extrême droite ont également été escortés et six cas de symboles de groupe inconstitutionnels ont été repérés. Un individu a même été trouvé avec un tatouage de swastika, et une personne a été accusée d'incitation à la haine.

La police fédérale de Pirna a mis en garde contre les dangers potentiels et le comportement belliqueux des protestataires d'extrême droite à leur arrivée, entraînant l'interdiction de toutes les manifestations et événements de remplacement dans la région de Leipzig pour le reste de la journée. Heureusement, le défilé principal est resté indemne jusqu'à sa fin.

Un important déploiement de police, composé de 1 000 officiers, a été effectué en raison des événements de Bautzen et de la situation dangereuse globale. Des renforts supplémentaires sont venus de Brandebourg, de Hesse, de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Saxe-Anhalt, avec la participation de 250 policiers fédéraux.

Initialement, environ 1 000 personnes s'étaient inscrites pour la manifestation d'extrême droite sous la bannière "fier, allemand, national", se plaçant à proximité visuelle et auditive de la CSD. Cependant, l'événement a été fermement contesté par l'alliance "Leipzig a lieu", qui a organisé des rassemblements sous le slogan "Pas de place pour les nazis". Environ 1 000 à 1 500 personnes y ont participé, entraînant l'empêchement de la marche d'extrême droite.

La ministre de l'Égalité de Saxe, Katja Meier (Les Verts), a souligné l'importance des droits des personnes queer dans son discours lors de l'événement, mettant en avant la nécessité de célébrer la diversité et de lutter contre la discrimination, l'exclusion et la violence sociales et légales. La vice-présidente du Bundesrat, Katrin Göring-Eckardt, et le commissaire queer du gouvernement fédéral, Sven Lehmann (tous deux des Verts), ont également assisté et plaidé pour les droits des personnes queer.

